Rasističen škandal v Italiji: za božično darilo dobil gnilo banano

'Ne bom molčal, ker bi rad, da se takšne stvari ne bi več ponovile'

Cherif Traore, ki je član kluba že od leta 2015, je namreč od za zdaj neimenovanega soigralca dobil gnilo banano. Italijanski reprezentant, ki je na Apeninski polotok pri osmih letih prišel iz rodne Gvineje, sicer pravi, da se je na rasizem v svojem času v Italiji že navadil, a tokrat se je enostavno moral oglasiti. Na svojem profilu na Instagramu je zapisal:

"Božič se bliža in kot veleva klubska tradicija, je to čas skrivnostnega božička. To naj bi bil prijeten in igriv trenutek. Trenutek, ko lahko svojim prijateljem podariš anonimna darila, tudi ironična. Ko sem bil jaz na vrsti, sem v svojem darilu našel banano. Gnilo banano v mokri vrečki. Gesto sem takoj označil za žaljivo, a kar me je najbolj prizadelo, je bilo to, da se je večina prisotnih ob tem smejala, kot da je vse normalno," je uvodoma zapisal 28-letnik.

"Navajen sem ali pa sem se moral navaditi, da vedno, ko slišim rasistične šale, prikažem pogumen obraz in da zaradi tega ne sovražim ljudi, ki so mi blizu. Včeraj je bilo drugače. Na srečo so me nekateri prijatelji, predvsem tujci, skušali podpreti. Izven Italije bi takšno gesto ostro obsodili," je nadaljeval in zaključil: "Vso noč sem bil pokonci. Mladi fantje iz različnih okolij so se udeležili obdarovanja. Odločil sem se, da tokrat ne bom molčal, ker bi rad zagotovil, da se takšne stvari ne bodo več ponovile. Da preprečim, da bi se v prihodnosti drugi ljudje znašli v moji trenutni situaciji. Upam, da se bo pošiljatelj kaj naučil."