Ratejeva umaknila pritožbo in sprejela kazen za dopinški prekršek

Mednarodno razsodišče za šport (Cas) v Lozani je z umikom pritožbe športnice Martine Ratej proti Svetovni atletski zvezi in Slovenski antidoping organizaciji 18. novembra 2021 prekinilo postopek in zadevo umaknilo z svojega seznama sporov. Odločitev senata Disciplinske komisije Slovenske antidoping organizacije (SLOADO) je s tem postala dokončna. Novico sta objavili Slovenska protidopoinška organizacija (Sloado) in Atletska zveza Slovenije (AZS) na svoji spletni strani.

Ratejeva je tako v dveletnem suspenzu, ki začne teči 11. avgusta 2021, upošteva pa se tudi obdobje začasne izključitve, ki traja že od 9. marca lani. Črtani so tudi vsi izidi slovenske atletinje, ki jih je dosegla v obdobju dveh let, med 9. avgustom leta 2012 in 9. avgustom leta 2014.

“Atletska zveza Slovenije ohranja ničelno toleranco do uživanja nedovoljenih substanc, zato v zadnjih letih tudi bistveno več vlagamo v preventivno ozaveščanje mladih atletov in atletinj,” je v izjavi za uradno spletno stran poudaril predsednik AZS Roman Dobnikar.