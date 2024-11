Incident na triatlonu: 'Me lahko prosim ne snemaš tja?'

Taylor Knibb je ena izmed najboljših triatlonk na svetu in je na olimpijskih igrah v Tokiu in v Parizu z ameriško triatlonsko ekipo osvojila srebrno medaljo. Mlada športnica, ki se poleg triatlona redno udeležuje tudi tekmovanj v Ironmanu, je pred kratkim postala prvakinja svetovne serije v triatlonu imenovane T100. Po zmagah v San Franciscu, Ibizi in Las Vegasu, je 26-letnica slavila še v Dubaju, kjer se ji je na hudi vročini pripetil neljubi dogodek.

Ker se je borila za zmago, so bile vse oči in posledično tudi kamere uprte vanjo, zato se je 26-letnica v zadregi obrnila k enemu izmed snemalcev in ga prosila, naj je ne snema v rit, saj se je pokakala. Snemalec je njeno prošnjo upošteval in v kadru ohranil le zgornjo polovico njenega telesa, Knibb pa je kljub nezgodi v cilj pritekla kot prva.