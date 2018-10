VIDEO: Razburljiv katalonski reli legendarnemu Loebu, prvak še ni znan

Razplet relija po Kataloniji je bil izjemno tesen, že v soboto je bilo prvih šest zgoščenih v manj kot minuti, pred današnjo zadnjo hitrostno preizkušnjo pa se je obetal zelo zanimiv boj. V vodstvo se je namreč prebil devetkratni svetovni prvak Sebastien Loeb, ki je letos kot gost Citroena nastopil šele na svojem tretjem reliju, branilec naslova Sebastien Ogierpa je za njim zastajal manj kot štiri sekunde.

Po zadnji hitrostni preizkušnji je na koncu zmago slavil Loeb, razlika pa je bila le še 2,9 sekunde. Tretje mesto na dirki je pripadlo Valižanu Elfynu Evansu(Ford, + 16,5).

'Vse skupaj je preprosto čudovito'

"Saj kar ne morem verjeti ... Dal sem vse od sebe, ni bilo lahko, a ko sem zjutraj prevzel vodstvo, sem začutil, da bi se lahko izšlo. Bitka je bila izredna, konec je fantastičen in vse skupaj je preprosto čudovito. Nisem verjel, da lahko še kdaj zmagam, a se je zgodilo," je bil na cilju presrečen Loeb.

Za 44-letnega Francoza je današnja zmaga prva po petih letih, doslej je nazadnje slavil v Argentini 2013, skupno pa že 79. v bogati karieri na 172 relijih, ki se jih je udeležil. Potrdil pa je, da teren v okolici Salouja ostaja, čeprav je že nekaj časa zgolj občasni udeleženec, njegova "dnevna soba", saj je danes na tem reliju slavil že devetič.

Polom Neuvilla

Zadnji dan relija pa je šlo vse narobe Thierryju Neuvillu(Hyundai); Belgijec je bil pred zadnjim "brzincem" še tretji, sedem sekund za Ogierjem, toda nato je nekaj kilometrov pred ciljem zadel kamen in uničil zadnjo desno pnevmatiko. Na cilju je za pol sekunde zaostal za Evansom, za nameček pa je izgubil še dragocene točke v tej zadnji HP, ki kot "power stage" prinaša prvim petim dodatne točke za SP.

S šestim mestom je namreč ostal brez teh dodatkov, medtem ko je njegov tekmec v boju za naslov prvaka Ogier z drugim mestom dobil štiri. To preizkušnjo je dobil Estonec Ott Tänak(Toyota), ki je tako obdržal minimalne teoretične možnosti za naslov.

Borba do zadnjega diha

"Res je, boj za naslov je praktično izgubljen, toda nikoli ne popuščam. Borim se do konca in tudi takrat, ko je videti, da ni nobenih možnosti," je o razpletu relija razmišljal Estonec, ki si je na "power stagu" vrnil del izgubljenega zaradi smole drugi dan relija: do takrat je vodil, potem pa zaradi predrte pnevmatike izgubil preveč časa, da bi se še lahko vključil v boj za zmago.

V boju za prvaka pa je po Kataloniji še bolj tesno. Ogier se je prebil v vodstvo, ima 204 točke, tik za njim je doslej vodilni Neuvile z 201, Tänak, danes sicer le šesti, pa ima pred zadnjim relijem 181 točk.

Ogier: Nisem povsem zadovoljen, toda ...

"Skušal sem narediti vse za zmago na tem reliju in vse, da bi ostal pred Neuvillom. Pošteno povedano, s to zadnjo preizkušnjo nisem povsem zadovoljen, a vseeno je to zelo dobro za skupni seštevek," pa je nedeljsko dirko ocenil Ogier.

Sezona se bo sklenila v okolici avstralskega Coffs Harbourja med 15. in 18. novembrom.

Izidi:

1. Sebastien Loeb/Daniel Elena (Fra/Mon/Citroen C3) 3:12:08,8 sekunde

2. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) +2,9

3. Elfyn Evans/Daniel Barritt (VBr/Ford Fiesta) 16,5

4. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 17,0

5. Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Špa/Hyundai i20) 18,6

6. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) 1:03,9

7. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 1:16,6

8. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 1:26,4

...

SP skupno (12), dirkači:

1. Sebastien Ogier (Fra/Ford) 204 točke

2. Thierry Neuville (Bel/Hyundai) 201

3. Ott Tänak (Est/Toyota) 181

4. Esapekka Lappi (Fin/Toyota) 110

5. Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota) 102

...