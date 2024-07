Razgatlioglu brani, vsi drugi napadajo

Šesti dirkaški konec tedna v razredu Superbike. VN Češke dosega vrelišče. Vodilni v skupnem seštevku Toprak Razgatlioglu je povsem pokoril konkurenco na VN Italije in VN Velike Britanije, turški dirkač pa je vlogo favorita ubranil tudi v češkem Mostu. Razgatlioglu je brez večjih težav dobil kvalifikacije in nato še dirko, na katerih sta se do stopničk dokopala še Italijana Danilo Petrucci in Andrea Iannone. Nedelja ponuja sprint dirko in osrednjo preizkušnjo za VN Češke.