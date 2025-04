Razgatlioglu na drugi dirki ni izkoristil novega odstopa Bulege, zmagal Locatelli

Sam Lowes je želel sobotno kvalifikacijsko zmago nadgraditi z novim vrhunskim rezultatom, kar mu je po veliki napaki prvega favorita dirke in obenem vodilnega dirkača v prvenstvu Superbike Nicoloja Bulege tudi uspelo. Čeprav je želel osvojiti poln izkupiček, mu je to preprečil to pot sijajni branilec naslova prvaka Toprak Razgatlioglu . Turški predstavnik je kmalu po tem, ko je prevzel vajeti dirke v svoje roke, zagospodaril na stezi v Assnu in vodstva vse do prečkanja ciljne črte ni več izpustil iz rok.

"To je bila ena od tistih dirk, ko preprosto moraš iti na vse ali nič. Po včerajšnji zmagi Bulege in mojem 4. mestu je bilo jasno, da moram danes poiskati pot do dveh zmag. Ena je že v žepu, drugo pa bom naskakoval na podoben način. Še enkrat več se je izkazalo, da so nepredvidljivi pogoji na stezi lepa priložnost za izzivalce, ki trenutno gledamo v hrbet Nicoloju. Vesel sem te zmage," je dejal Razgatlioglu.

Omenjeni Sam Lowes je prišel do svojih sploh prvih stopničk v prvenstvu Superbike, s čimer je ponovil uspeh brata dvojčka Alexa Lowesa izpred 11 let na istem prizorišču v Assnu. Do 3. mesta pa se je tokrat dokopal španski veteran Alvaro Bautista.