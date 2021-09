Razgatlioglu po padcu na prvi dirki močno motiviran

Steza v Kataloniji je bila na prvi sobotni dirki nepredvidljiva, saj je dež poskrbel za pošteno razmočeno podlago. Toprak Razgatlioglu in Jonathan Rea sta kljub zahtevnim razmeram na začetku dirke upravičila naziv favoritov za končnega zmagovalca. Hitro sta zasedla prvi mesti in Rea je prvi krog končal pred Turkom. Tom Sykes, ki je na superkvalifikacijah presenetil in začel dirko s prvega mesta, je prvi krog zaključil na devetem mestu. Na polovici dirke sta drugi in tretji do enajstega kroga postala vodilna. Rea je namreč padel na tretje mesto, na katerem se je moral kmalu ukvarjati z borbo za podij z Nizozemcem Michaelom van de Markom. V 14. krogu je Razgatliogluja Yamaha pustila na cedilu in zaradi okvare motorja je moral dirko predčasno zaključiti. Rea je posledično dobil nov zagon, saj bi ob uvrstitvi na podij prevzel skupno vodstvo v prvenstvu Superbike. V 16. krogu sta Rea prehitela Scott Redding in Michael Rinaldi. Tri kroge pred koncem je vodstvo prevzel Redding, sledila sta mu Bassani in Rinaldi. Turk Razgatlioglu je medtem v Yamahini garaži obupaval, saj se je zavedal, da mu prednosti v skupnem seštevku zaradi okvare motorja verjetno ne bo uspelo obdržati.

Dež je v Kataloniji vztrajal, ampak Reddinga ni ustavljal, saj je v zadnjem krogu suvereno dirkal proti zmagi. Sledila sta mu ducatija Bassanija in Rinaldija. Rea je dirko končal šele na četrtem mestu in prevzel vodstvo v skupnem seštevku (Rea 376 točk, Razgatlioglu 370 točk, Redding 323 točk).

Prvič po VN Assna leta 2012 se je zgodilo, da so dirko na prvih treh mestih končali dirkači Ducatija.