Razgatlioglu: Pogrešam zmagovati na dirkah

Ko se je Toprak Razgatlioglu po tistem nesrečnem padcu na drugem prostem treningu na stezi Magny-Cours vrnil v prvenstvo, so bili njegovi cilji jasni. Ohraniti vodstvo in si pripeljati naslov svetovnega prvaka ter tako potrditi odličen začetek letošnje sezone. Petkovi prosti treningi v Estorilu so pokazali, da je na dobri poti, da se bo to uresničilo. "Zelo sem vesel, da sem tukaj, rad imam to stezo. Ta vikend bo sicer vreme povzročalo nekaj težav, toda dal bom vse od sebe. Zelo pogrešam zmagovati na dirkah," je povedal Turek.