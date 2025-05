Razgatlioglu slavil na Češkem: Najboljša dirka sezone!

"To je bila moja najboljša dirka sezone doslej. Zelo sem vesel, ker sem potreboval to zmago. Dolgo dirko sem nazadnje zmagal v Portimau, zato sem po toliko dirkah zares vesel tega uspeha. Iz tedna v teden izboljšujemo motocikel, vendar še vedno potrebujemo nekaj več, saj nas jutri čakata še dve novi dirki," je bil jasen Toprak Razgatlioglu ob koncu sobotnega dne.

Čeprav je bila sobotna dirka precej bolj sončna in suha kot petkovi treningi, so imeli dirkači še vedno težave z oprijemom, saj so bile temperature steze nizke, veter pa je tudi precej mešal štrene na stezi. Toprak se s tem ni preveč obremenjeval in je z izjemno natančnostjo prišel do svoje pete zmage v sezoni.

"Začetek dirke sicer ni bil lahek, saj sem se poskušal prilagoditi vremenskim razmeram. Veter je bil zelo močan, nato pa se je hitro spremenil, vendar je motor še vedno imel težave pri zaviranju. Kasneje sem se vsemu skupaj prilagodil in ohranjal tempo ... Naslednji dve dirki sta za nas res pomembni," še enkrat poudari. "Moj cilj sta novi dve zmagi. Zelo sem osredotočen na ta vikend. Ekipa je zadovoljna in že se veselimo nedelje, tudi če bo vreme slabo."

S to zmago je Turek še utrdil svoj položaj v boju za naslov prvaka v prvenstvu.