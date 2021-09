Razgatlioglu želi zmagati na vseh treh dirkah v Franciji

Tako je bilo tudi v soboto v Magny-Coursu, kjer je z rekordom steze osvojil prvo mesto v kvalifikacijah, nato pa mu na glavni dirki ni šlo povsem po načrtih in se je po koncu dirke pritoževal predvsem zaradi slabšega oprijema na stezi. Zmago je slavil njegov največji tekmec Razgatlioglu, ki si je privozil kar lepo prednost ob koncu dirke in ni trepetal za končni uspeh, drugi je bil Rea, tretji pa Andrea Locatelli .

Turški dirkač je tudi prevzel vodstvo na vrhu lestvice točkovanja za naslov svetovnega prvaka, zbral je 336 točk, drugi je Rea, ki zaostaja pet točk, Redding jih ima na tretjem mestu 277. Za Reo bosta nedeljski tekmi v Franciji kar precejšen izziv, tudi zato, ker je Razgatliogluju steza pisana na "kožo", kar je dejal tudi sam. Zato ni presenetljiva izjava turškega dirkača, da si želi zmagati tudi na preostalih dveh dirkah dirkaškega vikenda v Franciji. Na sporedu sta namreč še krajša, Superpole dirka, in nato popoldne še ena glavna dirka.

Za Turka je bila to druga zaporedna zmaga, po nedeljski zmagi na dirki v Navarri mu je uspelo tudi v Magny-Coursu in tudi to predstavlja zanj in za moštvo Yamahe (na stopničkah je bil tudi moštveni kolega Locatelli) dodatno samozavest. "Pet točk prednosti ni veliko, saj je vsak vikend veliko priložnosti za vsakega dirkača. Tudi v nedeljo se bom boril za zmago, vendar mislim, da na dirki Superpole ne bo lahko, Johnny je zelo hiter. Moje sanje so tri zmage ta vikend in vem, da ne bo lahko, a bom poizkusil," pravi Razgatlioglu.