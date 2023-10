Razgatlioglu: Boril se bom do konca in ne bom obupal!

Španec Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) se v letošnji sezoni zdi nepremagljiv. To je dokazal tudi na sobotni dirki, ki jo je gladko in zanesljivo pripeljal do konca. Seveda na prvem mestu. Dirkače v nedeljo čakata še dve preizkušnji, dopoldan se bodo pomerili na kratki Superpool dirki, popoldan pa na tisti daljši nedeljski preizkušnji. Kakšne možnosti ima španski dirkač za osvojitev naslova v tem dirkaškem vikendu, si lahko preberete v naslednjem članku.

Scenarij za osvojitev drugega zaporednega naslova prvaka je jasen, sploh po tem, ko je v sobotnem dnevu ekipa Ducatija že potrdila konstruktorski naslov. Manjka samo še češnjica na vrhu torte, ki bi bila zmaga Bautiste v skupnem seštevku. Dve leti zapovrstjo to ni uspelo še nobenemu Ducatijevemu dirkaču. Toda pojdimo lepo po vrsti. Turek Toprak Razgatlioglu , ki je v soboto zasedel drugo mesto, takšnega se drži tudi v skupnem seštevku, je prepričan, da se bo boril vse do zadnje dirke. Svetovni prvak iz leta 2021 matematično še vedno lahko zmaga prvenstvo, toda z vsako naslednjo zmago Bautiste se njegove realne možnosti manjšajo. Za Turka (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) je zelo pomembno dogajanje na Portugalskem, da dirko za naslov pripelje do naslednje postaje, ki sliši na ime španski Jerez.

"Na kvalifikacijah se nisem odrezal najbolje, imel sem nekaj "težav" z izbiro pnevmatik, naredil sem sicer dober čas kroga, kar pa ni bilo dovolj za kakšen viden rezultat. Dirko smo dobro začeli, borba z Bautisto je bila precej trda, imeli smo močan tempo. Vsak krog sem vozil na meji, dal sem od sebe več kot 100 odstotkov, da bi le prišel do vodstva. V zadnjem ovinku in na ravnini je bil Alvaro zares močan, ni bilo lahko. Njegov tempo je bil v zadnjih krogih zares močan, ni storil napake. Tudi v nedeljo si bom prizadeval, da dam od sebe čisto vse in še več. Še naprej se bom boril in nikoli ne bom obupal," optimistično pripoveduje Razgatlioglu. Kot že rečeno, njegove možnosti za osvojitev naslova so majhne, a niso nemogoče. In to je vse, kar šteje.