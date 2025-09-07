Turek Toprak Razgatlioglu je pred poletnim premorom svojo prevlado potrdil že na VN Madžarske. Najprej je slavil na sobotni skrajšani dirki, nato pa še na osrednji dirki. Razgatlioglu pa je vnovič pometel s konkurenco v sobotnih kvalifikacihjah VN Francije, kot tudi na dirki in se utrdil na prvem mestu v skupnem seštevku.
Superbike: vroči Razgatlioglu vnovič s tarčo na hrbtu
Po krajšem tekmovalnem (poletnem) premoru se je vrnil razred Superbike. VN Francije je osmo letošnje prizorišče v tem motociklističnem razredu. Sobota je ponudila kvalifikacije in Superpole dirko. Vlogo favorita pa je upravičil vroči Toprak Razgatlioglu, ki na zadnjih dirkah nima prave konkurence in je tudi vodilni v prvenstvu. Turek je svojo premoč potrdil v kvalifikacijah in osrednji dirki dneva. Zanj je bila to deseta zmaga v nizu. Nedelja ponuja podoben izziv. Prenos na VOYO.
