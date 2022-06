Razgor: Težko bi si želel boljšega slovesa od tekme z Barcelono

David Razgor, otrok RK Celje Pivovarna Laško, ostaja zvest matičnemu klubu že vso kariero. In tako bo tudi v prihodnje, potem ko bo v soboto na tekmi z Barcelono še zadnjič oblekel igralski dres. Razgor se bo, kot poroča uradna klubska spletna stran, v prihodnje namreč preselil na klop celjskega kluba, kjer bo pomočnik Alemu Toskiću. Razgor sicer za celjski klub igra že od osmega leta starosti, rokomet pa mu je bil, kot pravi sam, položen v zibelko, saj prihaja iz rokometne družine. Prvič je za člansko ekipo zaigral že leta 2007/08, od leta 2009 pa je bil njen polnopravni član. Do danes je za člansko zasedbo celjskega kluba odigral 13 sezon in 579 nastopov, s čimer je igralec z največ nastopi za člansko zasedbo v novejši zgodovini, dosegel pa je 1.212 zadetkov, pri čemer so seveda upoštevane le uradne tekme kluba. V tem času se je veselil devetih naslovov državnega prvaka, osmih pokalnih naslovov in šestih superpokalnih.