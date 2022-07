Razjarjeni švedski tenisač razbil kamero, odnesel jo je brez kazni

To, da teniški igralec izgubi živce, ni nekaj novega. A različni tenisači med seboj različno reagirajo. Med tistimi, ki znajo vse skupaj popoprati na igrišču so zagotovo Nick Kyrgios, Benoit Paire, Alexander Zverev in še mnogi drugi. Tudi Novak Đoković ni imun na kontroliranje živcev, kar je dokazal na na US Openu 2020, ko je bil diskvalificiran, ko je z žogico zadel sodnico.

Tokrat se je na žogico spravil tudi švedski teniški igralec v Salzburgu Elias Ymer. To je z loparjem 'nabil', kakor močno pač gre ... na njegovo nesrečo je bil pri tem tako natančen, da je zadel ravno v televizijsko kamero ob igrišču. Od objektiva kamere ni ostalo prav veliko, saj se je hipoma razletela po igrišču. Glavni sodnik je moral na teren, da preveri, koliko črepinj je na igrišču. Dvoboj je Ymer kljub škodi, ki jo je povzročil, lahko nadaljeval, odnesel jo je le z opozorilom sodnika. Dvoboj proti Corentinu Moutetu je na koncu izgubil s 4:6 in 3:6.