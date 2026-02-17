Naslovnica
Drugi športi

Razkrit seznam kandidatk za obračun proti svetovnim podprvakinjam

Ljubljana, 17. 02. 2026 07.28 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Rokomet ženske Slovenija

Slovensko žensko reprezentanco v začetku marca čaka drugi kvalifikacijski ciklus za letošnje evropsko prvenstvo. Selektor Dragan Adžić je na seznam uvrstil 19 rokometašic. Zbor reprezentance bo v nedeljo, 1. marca, zvečer v Zrečah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na selektorjevem seznamu so krilne igralke Ema Abina, Živa Čopi, Tinkara Kogovšek in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Abina, Špela Bajc, Ivona Barukčić, Nuša Fegic, Ema Hrvatin, Erin Novak, Tjaša Stanko in Nina Zulić, krožne napadalke Lara Bukovec, Manca Jurič, Nataša Ljepoja in Lana Puncer ter vratarke Dijana Đajić, Maja Vojnovič in Luna Mija Zupan.

"S strokovnim štabom aktivno spremljamo nastope vseh naših rokometašic. Vse igralke, ki so uvrščene na seznam, so v dobrem tekmovalnem ritmu," je po objavi seznama dejal selektor Dragan Adžić in dodal: "Seznam tokrat ne bo razširjen na najbolj perspektivne mladinke in kadetinje, saj bosta ti selekciji istočasno odigrali pripravljalne tekme z Avstrijo in Srbijo, po drugi strani pa je potrebna polna osredotočenost, da lahko kakovostno odigraš dve tekmi proti tako zahtevnim tekmicam, kot so Nemke."

Dragan Adžić
Dragan Adžić
FOTO: Profimedia

"Na pripravah se nam bo pridružila tudi Manca Jurič, ki ima status stalne reprezentantke, vendar po poškodbi kolena in operaciji še ni v polni tekmovalni pripravljenosti. Za ostala dekleta bomo videli, kakšen bo njihov zdravstveni karton v dveh tednih, ki nas še ločita do zbora. Če se bodo pri kateri pojavile težave, sta rezervi Azra Zulić in Blažka Hauptman," je še dodal Črnogorec na slovenski klopi.

Slovenke so v minuli jeseni z odliko opravile z uvodnima preizkusoma na poti do 10. vozovnice na sklepni turnir evropske elite. Oktobra so v Kopru Belgijo ugnale z 29:22, v gosteh v Bitoli pa Severno Makedonijo z 28:20. Marec jim prinaša drugi kvalifikacijski ciklus, v katerem se bodo dvakrat pomerile z Nemkami. Prva tekma bo na sporedu v sredo, 4. marca, ob 18.00 v dvorani Golovec v Celju, povratna pa štiri dni kasneje, ob 15.30 v Heidelbergu, ki se nahaja 100 kilometrov južno od Frankfurta.

Ana Abina
Ana Abina
FOTO: Profimedia

"Končno prihajata tekmi s sijajno reprezentanco Nemčije. Gre za ugledno izbrano vrsto, ki je v prejšnjem in tudi novem olimpijskem ciklusu pokazala svojo moč. Vrhunsko je nastopila na svetovnem prvenstvu in osvojila naslov podprvakinje. Mi se na izziv pripravljamo že dlje časa in stremimo k temu, da v dvorani Golovec, pred našimi navijači, pokažemo dobro predstavo in se čim bolje kosamo s tako resnimi tekmicami," se je na prihajajoča izziva ozrl selektor Adžić.

Preberi še Nemke in Norvežanke za zlato kolajno svetovnega prvenstva

Nemke, ki so v prvem delu, tako kot Slovenke, vpisale dve zmagi, veljajo za prve favoritinje skupine 3. Temu pritrjuje tudi nastop v decembru, ko so se v domovino vrnile s srebrno kolajno.

Zaključni turnir evropskega prvenstva bo med 3. in 20. decembrom gostilo pet držav – Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija. Neposredno se bosta nanj uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

rokomet slovenija adžić

Gajser v novo sezono na Yamahi, tiha želja je naslov prvaka

