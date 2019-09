Razkritje iz pariške bolnišnice: Zagotavljam ti, Schumacher je pri zavesti

Bolnišnico Georgesa Pompidouja v Parizu naj bi za okoli 45 minut obiskal tudi predsednik Fie in tesen prijatelj Schumacherja ter njegove družine Jean Todt.

"Da, nahaja se na mojem oddelku. In zagotavljam ti, da je pri zavesti," je Le Parisiencitiral neimenovano osebo, ki naj bi bila zaposlena na kardiološkem oddelku bolnišnice Georgesa Pompidouja, omenjene informacije pa je razkrila v pogovoru s prijatelji. Michael Schumacherje po poročanju časnika v Pariz prišel na zdravljenje v najstrožji tajnosti, potem ko je vse od nesreče na smučišču v Meribelu o zdravstvenem stanju večkratnega svetovnega prvaka formule 1 informacij zelo malo.

Najbolj vzpodbudne je v zadnjih mesecih podal nekdanji prvi mož Ferrarijeve ekipe in tesen prijatelj Schumacherja ter njegove družine, Jean Todt, ki je zatrdil, da s 50-letnim Nemcem skupaj gledata dirke. Po razkritjih Le Parisiena so močno poostrili varnost v okolici bolnišnice, medtem ko naj bi skrivnostne terapije bivšega dirkača zajemale (tudi) infuzijo matičnih celic, s katerimi želijo vplivati na delovanje Schumacherjevega živčnega sistema.

Todt, ki je zdaj predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia), se je tudi sam nahajal v prvem nadstropju D-oddelka bolnišnice in naj bi se tam zadržal 45 minut. Z zdravljenjem v Parizu bi morali po prvotnih načrtih začeti že julija, a naj bi se Schumacherjevo zdravstveno stanje nato poslabšalo, zato so ga prestavili na september. Njegovo zdravljenje sicer poteka že več kot 2000 dni, medtem ko privrženci športa po vsem svetu čakajo na podrobnejše informacije o zdravstvenem stanju sedemkratnega svetovnega prvaka in nekdanjega dirkača ekip Jordan, Benetton, Ferrari ter Mercedes.