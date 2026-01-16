Naslovnica
Formula 1

Razkrito Verstappnovo orožje za nov naslov prvaka

Detroit, 16. 01. 2026 14.57 pred 24 minutami 2 min branja 1

Avtor:
David Stropnik
Red Bull dirkalnik

Red Bull je lani sicer izgubil naslov vozniškega prvaka, a letos so odločeni, da si ga povrnejo. V sezoni, ki prinaša povsem spremenjene dirkalnike F1 s kar polovico električnega pogona, vstopajo prvič s svojim pogonskim slopom in avtom, ki na pogled deluje všečno in navdušuje tudi štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna.

"Za tak dirkalnik sem prosil že nekaj časa in mislim, da je odličen," je na sinočni predstavitvi v Detroitu povedal najboljši dirkač tega desetletja Max Verstappen, ki komaj čaka, da ga preizkusi na prihajajočem predsezonskem tetsiranju. Že na pogled je agilnejši - krajši in ožji, elegantnejši tudi po zaslugi aktivne aerodinamike - kot zahtevajo nova pravila in nekoliko spominja na nekdanjega Vettlovega, le da z več barvnega sijaja.

Tisto, kar je povsem drugače, pa je v notranjosti. Po nekdanjem sodelovanju z Renaultom v času uspehov Sebastiana Vettla in Hondo ob ponovnem vzponu Red Bulla z Verstappnom po obdobju prevlade Mercedesa, sedaj - po odmrznitvi razvoja - nastopajo s svojim pogonskim agregatom. In to v sodelovanju s Fordom. To je velik zalogaj glede na to, da mora letos za polovico pogona dirkalnikov F1 skrbeti baterija, ki se lahko polni le z zaviranjem. Kar ne kravžlja las le tehnikom, ampak tudi dirkačem.

Ekipa Red Bulla na predstavitvi novega dirkalnika v Detroitu
Ekipa Red Bulla na predstavitvi novega dirkalnika v Detroitu
FOTO: Joe Gall

"To, da razvijamo nosilno kontrukcijo (šasijo) in pogonski sklop pod eno streho, nam omogoča hitrejše in manj kompromisno delo. Nočemo se namreč zanašati na zunanje partnerje, saj nas zanima le ena stvar in to je čas kroga," je na predstavitvi jasno poudaril tehnični direktor Ben Hodgkinson.

Še kako je zadovoljen tudi Isac Hadjar, ki se je letos v ekipi pridružil Maxu Verstappnu in bo zamenjal Jukija Cunodo. Glede na eno tretje mesto francoskega Alžirca lani v ekipi Racing Bulls lahko letos v močnejši ekipi sanja tudi o višjih stopničkah. Še posebno, če se spominja, kako je Max Verstappen ob prestopu iz ekipe Torro Rosso sredi sezone 2016 takoj zmagal na prvi dirki v drkalniku rdečega bika.

formula 1 red bull predstavitev ekipe Max Verstappen

