Razkrito Verstappnovo orožje za nov naslov prvaka

"Za tak dirkalnik sem prosil že nekaj časa in mislim, da je odličen," je na sinočni predstavitvi v Detroitu povedal najboljši dirkač tega desetletja Max Verstappen, ki komaj čaka, da ga preizkusi na prihajajočem predsezonskem tetsiranju. Že na pogled je agilnejši - krajši in ožji, elegantnejši tudi po zaslugi aktivne aerodinamike - kot zahtevajo nova pravila in nekoliko spominja na nekdanjega Vettlovega, le da z več barvnega sijaja.

Tisto, kar je povsem drugače, pa je v notranjosti. Po nekdanjem sodelovanju z Renaultom v času uspehov Sebastiana Vettla in Hondo ob ponovnem vzponu Red Bulla z Verstappnom po obdobju prevlade Mercedesa, sedaj - po odmrznitvi razvoja - nastopajo s svojim pogonskim agregatom. In to v sodelovanju s Fordom. To je velik zalogaj glede na to, da mora letos za polovico pogona dirkalnikov F1 skrbeti baterija, ki se lahko polni le z zaviranjem. Kar ne kravžlja las le tehnikom, ampak tudi dirkačem.