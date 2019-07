Razlog za Dennisov umik z dirke po Franciji ostaja uganka

"Na današnji etapi dirke po Francije se je član Bahrain Meride Rohan Denniss težkim srcem odločil za umik z dirke," so naknadno zapisali pri Bahrain Meridi. Ob tem so navedli tudi izjavo Dennisa, da je izjemno razočaran zaradi tega, a hkrati "prepričan, da je to pravilna odločitev glede na to, kako se trenutno počutim".

"Svojim moštvenim kolegom želim vse najboljše za preostanek dirke, zahvalil bi se tudi vsem navijačem na dirki, ki so me prišli podpirat," je še sporočil ob nameri, da se vrne na Tour v prihodnjih letih. Dennis je s svojim odstopom med 12. etapo dirke po Franciji zasenčil zmagovalca dneva Britanca Simona Yatesa. Devetindvajsetletni svetovni prvak v vožnji na čas je 80 kilometrov pred ciljem etape sestopil s kolesa, se usedel v avtomobil, odpeljal do klubskega avtobusa, se preoblekel ter v spremstvu agenta odkorakal mimo vseh.

Nenavadno dejanje je presenetilo prav vse, predvsem njegovo ekipo, ki je med etapo tvitnila, da bo dogodek preiskala. Glavni športni direktor Slovenec Gorazd Štangelj je nato na cilju v Toulousu povedal, da je zmeden in razočaran, Dennis pa z osebjem ekipe ni želel govoriti. Po etapi je bil presenečen tudi njegov moštveni kolega Dylan Teuns, ki je za francosko javno radiotelevizijo France TV dejal, da je bil zmeden, potem ko je v cilj prikolesaril kot prvi iz svojega moštva.