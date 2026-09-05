Razočarani Norvežan ostro nad tekmeci: Kakšna druščina luzerjev

Olimpijski prvak Jakob Ingebrigtsen je po finalnem teku na 1500 metrov diamantne lige v Bruslju ostro kritiziral svoje tekmece. "Tekmoval sem proti kopici strahopetcev," je dejal Norvežan po tekmi, ki jo je končal na četrtem mestu.

Ingebrigtsen, ki je sicer znan po taktično preudarnem teku, je tokrat v konkurenci svetovnega razreda že zgodaj narekoval tempo. Vendar pa so v ciljni ravnini mimo 23-letnika švignili njegovi najmočnejši tekmeci, zmaga je pripadla Cameronu Myersu.