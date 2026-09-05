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Razočarani Norvežan ostro nad tekmeci: Kakšna druščina luzerjev

Bruselj, 05. 09. 2026 14.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ju.R STA
Jakob Ingebrigtsen

Zvezdnik svetovne atletike Jakob Ingebrigtsen je po petkovem finalu diamantne lige v Bruslju, kjer je končal na četrtem mestu, ostro kritiziral svoje tekmece in jih označil za strahopetce in zgube. Triindvajsetletnik je bil ob vrnitvi po številnih poškodbah kritičen do taktike nasprotnikov, hkrati pa napovedal velike dosežke v prihodnosti.

Olimpijski prvak Jakob Ingebrigtsen je po finalnem teku na 1500 metrov diamantne lige v Bruslju ostro kritiziral svoje tekmece. "Tekmoval sem proti kopici strahopetcev," je dejal Norvežan po tekmi, ki jo je končal na četrtem mestu.

Ingebrigtsen, ki je sicer znan po taktično preudarnem teku, je tokrat v konkurenci svetovnega razreda že zgodaj narekoval tempo. Vendar pa so v ciljni ravnini mimo 23-letnika švignili njegovi najmočnejši tekmeci, zmaga je pripadla Cameronu Myersu.

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"Prekleto, kakšna druščina 'luzerjev', proti katerim tekmujem. Izgubim, nisem dovolj dober. Pošteno se potrudim in tečem na zmago, a nisem dovolj močan. Tako pač je trenutno, ampak prekleto, kakšna druščina luzerjev," je po tekmi besede Ingebrigtsna prenesla norveška televizijska hiša NRK.

"Danes se ravno ne morem hvaliti, drugi so trenutno precej boljši od mene, a moj bog ... napadejo šele 50 metrov pred ciljem," je vzdihnil razočarani Norvežan, ki je v Bruslju ciljno črto prečkal precej utrujen.

Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigtsen
FOTO: AP

"Res se veselim vrnitve čez nekaj mesecev. Takrat jih bom povsem dotolkel," je zaključil Ingebrigtsen. Mlademu tekaškemu zvezdniku so letos težave povzročale bolečine v Ahilovi tetivi, a je kljub temu pred skoraj mesecem dni na evropskem prvenstvu v Birminghamu osvojil zlato na 5000 metrov.

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