Razočarani Paire Bedenetu, ki je dvakrat 'vstal od mrtvih', ni stisnil roke

99 nevsiljenih napak je pokopalo francoskega predstavnika Benoita Pairea, ki je v zadnjem času igral v zelo dobri formi. Ne nazadnje je v turnirju v Winston Salemu, ki se zaključi tik pred začetkom US Opena, igral v finalu, a moral tam priznati premoč Hubertu Hurkaczu. Poraza Francoz ni najbolje sprejel, kar gre vsaj deloma razumeti. Vodil je z 2:0, nato se je Bedene, ki je formo za New York pilil v Portorožu, vrnil in izenačil na 2:2 v nizih, a je v petem nizu Francoz vodil s 4:1. Bedene je še enkrat vstal od 'mrtvih' in nadoknadil zaostanek 4:1 in slavil v petem nizu v podaljšani igri. Po koncu obračuna, ko je Bedene slavil veliko zmago, je Paire stisnil roko glavnemu sodniku, a Bedeneta ni počakal, temveč odvihral v garderobo. Do stiska rok tako med nasprotnikoma ni prišlo.