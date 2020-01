Razočarani rokometaši: 'Tekmi s Španijo in Norveško sta bila dobra šola, treba je verjeti v ekipo'

Slovenska moška rokometna reprezentanca je osvojila končno četrto mesto na letošnjem evropskem prvenstvu, na tekmi za bronasto odličje je izgubila proti Norveški. Razočaranje je bilo veliko, čeprav so se rokometaši tolažili z dejstvom, da pred začetkom nihče ni pričakoval, da bodo prišli celo do boja za finale. Na žalost so izgubili polfinale in boj za tretje mesto, so pa dosegli pomemben cilj, preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu. Svoj četrti olimpijski nastop po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016 bodo skušali izboriti med 17. in 19. aprilom v Berlinu, kjer se bodo pomerili z Nemčijo, Švedsko in še eno afriško izbrano vrsto.

"S selektorjem sva se pred tekmo dogovorila, da zavoljo poškodbe odigram vsaj to kratko menjavo, ko ni toliko teka. Poskušal sem dati vse od sebe, a je bilo zelo težko. Če bi se v petek uvrstili v finale, potem bi imel dan več za rehabilitacijo in se o tem morda sploh ne bi pogovarjali. Ponosen sem na svoje soigralce in da sem imel priložnost biti njihov kapetan. V zadnjem obdobju smo naredili velik korak naprej. Samo poglejte kje smo bili še nedolgo nazaj, pred dvema mesecema smo doma igrali neodločeno z Nizozemsko, danes pa smo četrti v Evropi, torej tudi na svetu. V petek nismo bili daleč od finala, na tekmi pa smo bili daleč od brona," je dejal kapetan Jure Dolenec.