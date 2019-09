Razočaranje v slovenskem taboru po SP v judu: Pričakovali smo kolajno, a očitno smo vložili premalo dela

"Res sem pričakoval kolajni in glede na prikazano tukaj bi bili lahko celo dve, če bi tekmovalki malo bolj stisnili. Na tatamiju sta sicer dali vse od sebe, a očitno smo naredili malo premalo dela," je po prvenstvu povedal Marjan Fabjan, vajen velikih uspehov, saj se slovenski judoisti s svetovnega prvenstva brez odličja vračajo prvič po letu 2009. Celjski strokovnjak je bil neposredno po nastopih seveda najbolj pod vtisom porazaAne Velenšek v tretjem krogu najtežje ženske kategorije. "Za ta dvoboj lahko rečem, da je cela dvorana videla nedovoljene prijeme in udarce z roko v glavo proti Ani, in to brez kazni. Tina je bila za enake zadeve kaznovana. Saj bom požrl to, a ne morem stalno." Svoje je očitno dodalo dejstvo, da je bila tekmica z Japonske in tekma v hramu japonskega juda dvorani Nippon Budokan. "Japonce zelo spoštujem, tako kulturo kot navade. A sodili niso Japonci. Tujci bi radi naredili dober vtis pri publiki in drugih, a na ta način se sramotijo." A prav japonske borke so bile usodne za njegove najboljše tekmovalkeTino Trstenjak, Ano Velenšek in Klaro Apotekar, pa tudi nekdanjega varovanca Adriana Gomboca. "Pripravljali smo se tudi nanje, a očitno nismo vložili dovolj truda in vsega drugega, kar bi bilo treba. Zmanjkalo nam je tako malo vzdržljivosti kot taktične priprave. Seveda pa pri pripravi nisem razmišljal samo o Japonkah, saj takega žreba nisem pričakoval." O nastopih pa je dodal: "Tina je nekatere novosti razkrila že na tekmi v Zagrebu, bila tam v dvoboju z Japonko uspešna, a očitno Japonci dobro in hitro analizirajo vse. Klara Apotekar je bila dopoldan prava, v finalnem delu pa je borbe spremenila. Morda je napaka tudi moja, ker sem ji dal preveč počitka in je šla v popoldanski del malo zaspana in raztresena. Ana pa se je borila, kot sva se dogovorila, a proti sodnikom ne morem nič."