Rea in Razgatlioglu sta ohladila glavi: Lahko bi bila bolj pazljiva v Assnu

Na stezi v Estorilu bosta Jonathan Rea in Toprak Razgatlioglu nadaljevala svoje srborito rivalstvo, ki sta ga začinila na zadnji dirki v Assnu, ko sta trčila in nato spektakularno padla. Na tretjem letošnjem prizorišču bosta imela na voljo tri dirke, da poravnata račune. Rivalstvo med Britancem in Turkom se je začelo že lansko sezono. V letošnji sta ga dodatno začinila. Druga dirka v Assnu je bila vnovič dokaz, da noben od njiju v medsebojnih obračunih ne bo popustil niti za milimeter in rezultat tega je. Po dirkaškem incidentu sta krivdo prevalila drug na drugega. Tri tedenski odmor jima je dobro del, da sta ohladila vroči glavi. "Ne želim biti diva in znašati krivdo na nekoga oz. širiti sovraštvo. Zgodilo se je, čeprav ni bilo nobene potrebe, da bi se. Oba bi bila lahko bolj pazljiva," pravi Jonathan Rea. "Od takrat nisva bila v kontaktu in že sem pozabil kaj se je zgodilo na Nizozemskem, ker je bil to dirkaški incident. Bila je težava, okej naredil sem napako in zapeljal sem predaleč, toda nisem zapustil steze," pa je dejal Toprak Razgatlioglu.