Rea še ni rekel zadnje: Še dve leti bo dirkal na Kawasakiju

Dirkači razreda Superbike imajo sedaj na voljo nekaj prostih dni, naslednji konec tedna pa s prvenstvom nadaljujejo na Češkem. Rea jih je izkoristil za podaljšanje dolgoletnega sodelovanja s Kawasakijem, ob čimer je dejal: "Resnično sem vesel in navdušen nad podaljšanjem pogodbe s Kawasakijem in, da bom dirkal še dve leti. Imamo neverjetno partnerstvo, skupaj sva dosegla toliko uspeha, da je to skoraj naravno napredovanje. Za nadaljevanje zgodbe ni bilo potrebno veliko pogajanj. Šlo je bolj za vprašanje, koliko motivacije še imam, da nadaljujem z dirkanjem na najvišji ravni v prvenstvu Superbike. Za nami je nekaj neverjetnih sezon, ki so bile bolj konkurenčne kot kadarkoli. Spoznal sem, kako motiviran sem, da nadaljujem in da se še naprej borim za zmago. Kawasaki mi je leta 2015 dal priložnost, da uresničim sanje iz otroštva, kar mi je uspelo že v prvem letu in osvojil prvenstvo Superbike. S Kawasakijevo ekipo imam res tesno vez in veselim se, da bom še naprej ustvarjal spomine ter predstavljal neverjetnega proizvajalca in blagovno znamko. Moja ekipa je moja dirkaška družina. Rad imam vse v ekipi, ki je kot moja družina, in takšni odnosi v dirkanju veliko štejejo. Ogromne zasluge gredo vsakemu članu moštva, od Provec Racinga, vseh inženirjev na Japonskem in vseh v družini Kawasaki. Se že veselim izzivov, ki nas čakajo v naslednjih dveh sezonah."