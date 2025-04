Real Madrid ekipa leta, Duplantis premagal Pogačarja

STA, A.M.

Švedski atlet Armand Duplantis, ameriška telovadka Simone Biles in nogometaši madridskega Reala so prejemniki športnih nagrad laureus za leto 2025, so danes sporočili iz akademije laureus. Med nominiranci v moški konkurenci je bil tudi slovenski kolesar Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar je bil med kandidati za nagrado, ob njem so bili v ožjem izboru še Armand Duplantis, španski teniški igralec Carlos Alcaraz, francoski plavalec Leon Marchand in nizozemski dirkač Max Verstappen. Pri ženskah je nagrado dobila Simone Biles, na slavnostni prireditvi v Madridu pa so nagrado za ekipo leta podelili domačemu nogometnemu kraljevemu klubu. Kolesarski zvezdnik je šele drugi Slovenec, ki je bil med nominiranci za prestižno priznanje; kandidatka za nagrado je bila doslej le Tina Maze v letih 2014 in 2015. Pogačar si je nominacijo prislužil po sezoni, v kateri je slavil tako na dirki po Franciji ter Italiji kot na cestni dirki svetovnega prvenstva, s čimer je zaokrožil trojno krono kolesarstva. Skupno je v sezoni zabeležil kar 25 zmag, med drugimi tudi na spomenikih Liege-Bastogne-Liege in po Lombardiji ter na številnih drugih prestižnih preizkušnjah.

Alcaraz je zmagovalec dveh grand slamov v sezoni in dobitnik srebra na olimpijskih igrah v Parizu. Duplantis je olimpijski prvak iz Pariza ter svetovni rekorder v skoku s palico. S štirimi zlatimi olimpijskimi kolajnami je bil na seznamu nominirancev Marchand, Verstappen pa je z Red Bullom četrtič zapovrstjo postal svetovni prvak v formuli 1. Pri ženskah so bile v ožjem izboru še najboljša nogometašica na svetu Španka Aitana Bonmati, teniška zvezdnica Arina Sabalenka ter tri atletinje; Nizozemka Sifan Hassan, Kenijka Faith Kipyegon ter Američanka Sydney McLaughlin-Levrone.

Na slavnostni prireditvi v Madridu pa so nagrado za ekipo leta podelili domačemu nogometnemu kraljevemu klubu. Na seznamu kandidatov so bili še prvaki košarkarske Lige NBA Boston Celtics, ženska nogometna ekipa Barcelone, svetovni konstruktorski prvaki v formuli 1 McLaren, španska nogometna reprezentanca ter ameriška košarkarska reprezentanca. Akademija laureus poleg teh glavnih podeljuje še nazive najboljših v petih kategorijah: za vrnitev leta, preboj leta, ekstremnega oziroma akcijskega športnika ali športnico ter najboljšega športnika med invalidi ter izredno nagrada za prispevek športu in družbi. Letos so te nagrade prejeli Rebecca Andrade za vrnitev leta, plavalka Yuxan Jiang v kategoriji športnikov invalidov, nogometaš Barcelone Lamine Yamal za preboj leta, gorski kolesar Tom Pidcock za akcijskega športnika leta in nogometna fundacija Kick4Life.

