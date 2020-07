Red Bull in Racing Point obrnila hrbet Vettlu

Napovedan konec sodelovanja nemškega dirkača Sebastiana Vettla in moštva formule 1 Ferrari je sprožilo številna ugibanja o tem, ali bo štirikratni svetovni prvak nadaljeval kariero in če jo bo, v kateri ekipi. Vsaj v dveh ga zanesljivo ne bo, saj so v Red Bullu in Racing Pointu sporočili, da imajo za leto 2021 vse sedeže zasedene.

icon-expand Vettel (levo) je najodmevnejše rezultate dosegal kot član Red Bulla, kjer zdaj blesti Nizozemec Max Verstappen (desno). FOTO: AP Sodelovanje Sebastiana Vettla s Ferrarijem se bo po letošnji sezoni končalo. Nemec nima sedeža za sezono 2021, ni pa še povsem jasno, če ga sploh išče, saj bo morda konec sezone tudi sporočil, da se poslavlja od formule 1. A če bi želel nadaljevati v tem tekmovanju, tega ne bo mogel narediti v ekipah Red Bull in Racing Point, ta se bo v naslednji sezoni po spremembi lastništva imenovala Aston Martin. "Seveda se pojavljajo ta vprašanja. A nismo pričakovali, da bo prost po tej sezoni. Imamo pogodbi z dirkačema, Max in Alex sta odličen dvojec in verjamem, da lahko z njima gradimo prihodnost. Žal za Vettla torej ni možnosti pri nas," je pojasnil vodja ekipe Red Bull Christian Horner. Szafnauer: Nimamo prostora

V tem moštvu je Vettel osvojil vse svoje naslove svetovnega prvaka med letoma 2010 in 2013, zdaj pa imata v ekipi trdni mesti Nizozemec Max Verstappenin Tajec Alex Albon. Ob robu dogajanja na dirki za VN Štajerske v Spielbergu, druge letošnje postaje formule 1, pa je možnost za Vettlovo zaposlitev zanikal tudi direktor ekipe Racing Point Otmar Szafnauerin izpostavil, da imajo dolgoročni pogodbi z voznikoma, Mehičanom Sergiom Perezomin Kanadčanom Lanceom Strollom. "Logično je torej, da nimamo prostora," je dejal Szafnauer.