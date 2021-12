'Red Bull je pripravljen na nove Mercedesove pritožbe'

Vodja ekipe Red Bull Christian Horner je napovedal, da bodo v njegovem moštvu pripravljeni na vse poteze Mercedesa, če bo nemška ekipa vztrajala pri protestih oziroma vložila nove pritožbe.

Prvi, ki ju je Mercedes vložil pol ure po koncu dirke, so v vodstvu tekmovanja sicer zavrnili. Prva pritožba se je nanašala na odločitev vodstva tekmovanja, da je v zadnjem krogu dovolilo voznikom, ki so za krog zaostajali za takrat vodilnim Hamiltonom, da Britanca ob posredovanju varnostnega avta prehitijo, s tem pa so omogočili, da je Verstappen prišel neposredno za tekmeca ter ga nato, ko se je varnostni avto umaknil, v zadnjem krogu tudi prehitel. Druga pritožba pa je bila povezana z domnevnim kršenjem pravil Verstappna, ki naj bi prehiteval v obdobju, ko to ni bilo dovoljeno.

Obe pritožbi je vodstvo tekmovanja nekaj ur po končani dirki zavrnilo, tako da je obveljal vrstni red ob prihodu na cilj; prvi je bil Red Bullov Max Verstappen, drugi Mercedesov Lewis Hamilton, tako da je Nizozemec prvič v karieri osvojil naslov prvaka, Britanec je ostal pri sedmih.