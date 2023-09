Red Bull prvič v sezoni praznih rok, zmaga Sainza

A v moštvu Red Bull so prvič v sezoni ostali praznih rok, saj se niti Max Verstappen niti Mehičan Sergio Perez nista uvrstila na zmagovalni oder, tako da je Ferrari dosegel prvo zmago v tej sezoni za eno od drugih ekip v karavani. Branilec naslova Max Verstappen in Perez sta imela na tem prizorišču težave že v kvalifikacijah, ko se nista uvrstila v zadnji del, danes pa nista mogla višje od petega in osmega mesta. Max Vertsappen je tako tudi končal rekordni niz zmag, pred Singapurjem je namreč dobil deset zaporednih dirk.

"Neverjeten občutek. Zahvaljujem se vsem pri Ferrariju, naredili smo izjemno delo. Po slabem začetku sezone se vračamo, danes je bilo vse odlično, tudi pnevmatike so zdržale, tako da se je izšlo izjemno," je bil po uspehu nadvse zadovoljen Sainz. Njegov rojak Fernando Alonso pa je poskrbel za poseben rekord v formuli 1. S 15. mestom po težavah v boksih in petsekundni kazni danes ni bil zadovoljen, a je veteran Aston Martina pri 42 letih kot prvi dirkač v tem tekmovanju zbral 100.000 prevoženih kilometrov. Svojo lastno rekordno znamko je presegel v 16. krogu današnje dirke. Alonso je prve kilometre v formuli 1 naredil leta 2001 v ekipi Minardi.

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Japonske v Suzuki čez teden dni.