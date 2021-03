Redko viden podvig v Stožicah: Fantastična Jovana Risović zbrala neverjetnih 26 obramb

V igri Krimovk je v tej sezoni rokometne Lige prvakinj marsikaj odvisno od učinka izvrstne srbske vratarke Jovane Risović, ki je to sezono večkrat zaklenila vrata in bila tudi večkrat najzaslužnejša za pozitiven rezultat. Tudi tokrat je bilo tako. Srbkinja je serijskim ruskim prvakinjam iz Moskve, ki uživajo celo vlogo glavnih favoritinj za osvojitev laskave klubske rokometne lovorike na svetu, ubranila 26 strelov in je najzaslužnejša, da imajo Ljubljančanke pred povratno tekmo lepih pet golov prednosti.

"Posebnega pritiska nismo čutile. Zavedale smo se svojih kvalitet. Čeprav izkušnje niso bile na naši strani, smo z znanjem ter dobro igro in vedno večjo uigranostjo presenetile favorizirane Rusinje,"je za uradno spletno stran kluba po veličastni predstavi v Stožicah povedal izjemna Jovana Risović, ki je skorajda dobesedno povsem sama razorožila veliki CSKA."Zavedale smo se, da takšna priložnosti pride enkrat v življenju in definitivno smo jo želele zgrabiti. V izločilnih bojih se pač lahko zgodijo tudi presenečenja,"še pravi srbska čuvajka mreže. "Pred nami je še ena tekma. Odločitev bo vendarle padla v Moskvi. Odigrati moramo pametno. Nikakor se ne bomo predale vnaprej. Moramo odigrati dobro v obrambi, biti agresivne ter izkoristiti hiter prenos žoge, polprotinapade ter protinapade,"že gleda naprej 27-letna Beograjčanka, ki ni želela prevzeti vso slavo po izjemni zmagi Krima Mercatorja v Stožicah (25:20). "Bile smo izjemne v obrambi. Zelo sem vesela. Zavedati se moramo, da je to le prvi polčas," pravi izkušena Srbkinja. "Čaka nas še težka povratna tekma v Rusiji. Upam, da bomo podobno igro prikazale tudi tam. Ključ za zmago je bila obramba in dejstvo, da smo ustavile njihove zunanje igralke. Podobno bo tudi v Moskvi," se spominja tekme v praznih Stožicah Jovana Risović.

Ljubljančanke so vnovič dokazale, kar je ves čas ponavljal tudi trener Uroš Bregar, da jim ruska rokometna šola ustreza. Na drugi tekmi prvega dela sezone so Krimovke v gosteh odščipnile točko Rostov Donu, v Hali Tivoli so bile od štirikratnih zaporednih ruskih prvakinj boljše z 28:27.