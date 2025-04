Redko videno: Trije zaporedni porazi Đokovića

Za Novaka Đokovića je bila usodna eksekucija break-žogic. Matteo Arnaldi je med dvobojem imel le tri priložnosti za break, dve v prvi igri in eno v drugi, a je izkoristil vse tri. Na drugi strani je imel srbski zvezdnik petkrat priložnost za odvzem servisa, a mu je to uspelo samo enkrat.

"On je moj idol. Vedno je bil. Vesel sem bil, da lahko igram proti njemu, ker še nikoli nisem. Le enkrat sem vadil z njim. Zame je bila zmaga že, da sem z njim igral na takšnem nivoju. Trenutno ni v najboljši formi. Prišel sem na igrišče, da bi prikazal svoj najboljši tenis in zmagal. Trenutno sploh ne vem, kaj naj rečem," je po zmagi dejal Arnaldi, ki so se mu uresničile sanje.

Tretji zaporedni poraz Đokovića

Za 37-letnega Đokovića je bil to tretji zaporedni poraz. Pred dvema tednoma ga je v drugem krogu Monte Carla izločil Alejandro Tabilo, pred tem pa ga je v finalu Miamija ugnal mladi Jakub Menšik. Đoković je v tem letu na prvi prepreki izpadel že četrtič.

Đoković redko izgublja, trije zaporedni porazi pa so za 24-kratnega prvaka turnirjev za grand slam velika redkost. Letos se mu je to zgodilo že drugič, medtem ko pred tem kar sedem let in povezal treh porazov.