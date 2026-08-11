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Drugi športi

'Regionalna liga? Odlična priložnost tudi za slovenski rokomet'

Ljubljana, 11. 08. 2026 07.38 pred 7 urami 3 min branja 1

Avtor:
M.J.
Deja Ivanović

Po nekaj letih premora se vrača regionalno klubsko tekmovanje, tokrat v prenovljeni in ambicioznejši obliki. Regionalna liga, katere ustanoviteljice so rokometne zveze Srbije, Severne Makedonije in Črne gore ob koordinaciji ter podpori Evropske rokometne zveze (EHF), temelji na konceptu SEHA lige in želi postati pomembna razvojna platforma za rokomet v regiji.

Osrednji cilj regionalne lige – tako v ženski (WRHL) kot moški konkurenci (MRHL) – je dvig kakovosti rokometa, večja konkurenčnost, večja medijska prepoznavnost ter krepitev komercialne vrednosti tekmovanja.

"V RK Krim OTP Group Mercator pobudo pozdravljamo z velikim zadovoljstvom, saj verjamemo, da tekmovanje predstavlja pomemben razvojni korak tako za klube kot za celoten regionalni rokomet. Hkrati pa je to odlična priložnost tudi za slovenski rokomet, zato verjamemo, da se bo v prihodnjih sezonah tekmovanju pridružil še kakšen slovenski klub," meni direktorica kluba Deja Ivanović.

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V letošnji sezoni bo v ženski konkurenci nastopilo deset klubov, razdeljenih v dve skupini. V skupini A bodo ob Krimovkah nastopili še Podravka, Lokomotiva Zagreb in Crvena zvezda, v skupini B pa Jagodina, Bor, Naisa Niš, Stars-Lavice UDG, Đorče Petrov in Čair Skopje. Tekmovanje bo letos potekalo po nekoliko prilagojenem sistemu. Po skupinskem delu se bodo ekipe pomerile v četrtfinalu na eno tekmo, štirje zmagovalci pa se bodo uvrstili na zaključni turnir najboljše četverice (Final 4).

Priložnost za razvoj igralk

Nova regionalna liga za Krim OTP Group Mercator pomeni predvsem več kakovostnih mednarodnih tekem skozi sezono. Za klub, ki že vrsto let nastopa v EHF Ligi prvakinj, je izjemnega pomena, da ekipa skozi leto odigra čim več zahtevnih obračunov.

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Domača prvenstva v večini držav naše regije so precej neizenačena, zato dodatne mednarodne tekme predstavljajo pomembno dodano vrednost. Prav močna domača oziroma regionalna tekmovanja so eden ključnih razlogov, da najboljši evropski klubi skozi celotno sezono ohranjajo visoko tekmovalno raven.

"Regionalna liga pa ni pomembna zgolj z vidika rezultata, temveč tudi za razvoj mladih igralk. Naše izkušnje iz prejšnje različice tekmovanja, ki se je zaključila v času epidemije covida-19, so bile izredno pozitivne. Liga se je izkazala kot odlična platforma za postopno vključevanje mladih igralk v članski rokomet in pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj. Glede na našo strategijo in pomlajeno sestavo naše ekipe je to za nas še toliko pomembnejše," še dodaja Deja Ivanović.

Rasmus Poulsen
Rasmus Poulsen
FOTO: RK Krim Mercator

Podobno razmišlja tudi glavni trener Rasmus Poulsen, ki verjame, da bo regionalna liga pomembno prispevala k razvoju ekipe. "Regionalna liga nam bo skozi sezono prinesla veliko kakovostnih tekem, dodano vrednost pa predstavljata tudi končnica in Final 4. Takšne tekme z večjim rezultatskim vložkom so izjemno pomembne za razvoj ekipe."

Cilji Krimovk ostajajo tudi v novem tekmovanju nespremenjeni

"Naš cilj je vedno zmaga. Tudi tokrat ne bo nič drugače. Zavedamo se, da nas čaka zahtevno tekmovanje, vendar bomo pripravljeni na izziv. To tekmovanje bo naši sezoni dodalo novo dimenzijo. Mlada ekipa bo dobila dodatne mednarodne izkušnje, ki bodo pomembne tako za razvoj posameznic kot celotne ekipe," je za uradno spletno stran še povedal danski strateg na klopi Ljubljančank.

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Letošnja izvedba bo sicer predstavljala prehodno obdobje, saj vsi sodelujoči klubi hkrati nastopajo tudi v nacionalnih prvenstvih. Tekmovalni sistem bo zato nekoliko prilagojen, medtem ko bo regionalna liga v sezoni 2027/28 zaživela v polnem obsegu z ustaljenim ligaškim sistemom ter še močnejšo marketinško in medijsko podporo.

Razlagalnik

Evropska rokometna zveza (EHF) je krovna organizacija za rokomet v Evropi, ustanovljena leta 1991 s sedežem na Dunaju. Njena glavna naloga je upravljanje, promocija in razvoj rokometa na celini. EHF organizira najpomembnejša klubska tekmovanja, kot je EHF Liga prvakinj, ter reprezentančna tekmovanja, vključno z evropskimi prvenstvi. Poleg tega skrbi za določanje pravil igre, izobraževanje sodnikov in trenerjev ter prizadevanja za povečanje prepoznavnosti športa na globalni ravni.

Izraz 'Final 4' ali zaključni turnir četverice označuje format tekmovanja, pri katerem se po dolgi sezoni ali skupinskem delu štiri najboljše ekipe zberejo na enem prizorišču, da v kratkem času (običajno v enem vikendu) odločijo zmagovalca. Format običajno vključuje dva polfinalna obračuna v soboto ter tekmo za tretje mesto in veliki finale v nedeljo. Ta sistem je postal izjemno priljubljen v evropskem rokometu in košarki, saj ustvari intenzivno vzdušje, poveča zanimanje medijev in privabi veliko število navijačev, kar povečuje komercialno vrednost dogodka.

SEHA liga (South East Handball Association) je bila mednarodna moška rokometna liga, ustanovljena leta 2011, ki je združevala klube iz držav jugovzhodne Evrope. Njen cilj je bil povezati najboljše klube iz regije v močno tekmovanje, ki bi preseglo meje nacionalnih prvenstev in igralcem omogočilo igranje proti kakovostnejšim nasprotnikom. Liga je bila znana po tem, da je vključevala klube iz držav, kot so Hrvaška, Srbija, Severna Makedonija, Belorusija in druge, ter je služila kot pomemben model za razvoj regionalnega sodelovanja v rokometu, na katerem zdaj temeljijo nove pobude.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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jank
11. 08. 2026 11.05
Stevanović bo proti, ker za obujanje Jugo lige. On bi bil za enotno rusko-slovensko ligo.
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