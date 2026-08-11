'Regionalna liga? Odlična priložnost tudi za slovenski rokomet'

Osrednji cilj regionalne lige – tako v ženski (WRHL) kot moški konkurenci (MRHL) – je dvig kakovosti rokometa, večja konkurenčnost, večja medijska prepoznavnost ter krepitev komercialne vrednosti tekmovanja. "V RK Krim OTP Group Mercator pobudo pozdravljamo z velikim zadovoljstvom, saj verjamemo, da tekmovanje predstavlja pomemben razvojni korak tako za klube kot za celoten regionalni rokomet. Hkrati pa je to odlična priložnost tudi za slovenski rokomet, zato verjamemo, da se bo v prihodnjih sezonah tekmovanju pridružil še kakšen slovenski klub," meni direktorica kluba Deja Ivanović.

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V letošnji sezoni bo v ženski konkurenci nastopilo deset klubov, razdeljenih v dve skupini. V skupini A bodo ob Krimovkah nastopili še Podravka, Lokomotiva Zagreb in Crvena zvezda, v skupini B pa Jagodina, Bor, Naisa Niš, Stars-Lavice UDG, Đorče Petrov in Čair Skopje. Tekmovanje bo letos potekalo po nekoliko prilagojenem sistemu. Po skupinskem delu se bodo ekipe pomerile v četrtfinalu na eno tekmo, štirje zmagovalci pa se bodo uvrstili na zaključni turnir najboljše četverice (Final 4).

Priložnost za razvoj igralk

Nova regionalna liga za Krim OTP Group Mercator pomeni predvsem več kakovostnih mednarodnih tekem skozi sezono. Za klub, ki že vrsto let nastopa v EHF Ligi prvakinj, je izjemnega pomena, da ekipa skozi leto odigra čim več zahtevnih obračunov.

Domača prvenstva v večini držav naše regije so precej neizenačena, zato dodatne mednarodne tekme predstavljajo pomembno dodano vrednost. Prav močna domača oziroma regionalna tekmovanja so eden ključnih razlogov, da najboljši evropski klubi skozi celotno sezono ohranjajo visoko tekmovalno raven. "Regionalna liga pa ni pomembna zgolj z vidika rezultata, temveč tudi za razvoj mladih igralk. Naše izkušnje iz prejšnje različice tekmovanja, ki se je zaključila v času epidemije covida-19, so bile izredno pozitivne. Liga se je izkazala kot odlična platforma za postopno vključevanje mladih igralk v članski rokomet in pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj. Glede na našo strategijo in pomlajeno sestavo naše ekipe je to za nas še toliko pomembnejše," še dodaja Deja Ivanović.

Rasmus Poulsen FOTO: RK Krim Mercator

Podobno razmišlja tudi glavni trener Rasmus Poulsen, ki verjame, da bo regionalna liga pomembno prispevala k razvoju ekipe. "Regionalna liga nam bo skozi sezono prinesla veliko kakovostnih tekem, dodano vrednost pa predstavljata tudi končnica in Final 4. Takšne tekme z večjim rezultatskim vložkom so izjemno pomembne za razvoj ekipe."

Cilji Krimovk ostajajo tudi v novem tekmovanju nespremenjeni

"Naš cilj je vedno zmaga. Tudi tokrat ne bo nič drugače. Zavedamo se, da nas čaka zahtevno tekmovanje, vendar bomo pripravljeni na izziv. To tekmovanje bo naši sezoni dodalo novo dimenzijo. Mlada ekipa bo dobila dodatne mednarodne izkušnje, ki bodo pomembne tako za razvoj posameznic kot celotne ekipe," je za uradno spletno stran še povedal danski strateg na klopi Ljubljančank.

Letošnja izvedba bo sicer predstavljala prehodno obdobje, saj vsi sodelujoči klubi hkrati nastopajo tudi v nacionalnih prvenstvih. Tekmovalni sistem bo zato nekoliko prilagojen, medtem ko bo regionalna liga v sezoni 2027/28 zaživela v polnem obsegu z ustaljenim ligaškim sistemom ter še močnejšo marketinško in medijsko podporo.