Šteje 21 let, v višino meri 206 centimetrov, tehta 125 kilogramov in številko noge ima 49 ‒ to je slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh. Namesto študija v ZDA, kjer bi imel zagotovo odlične pogoje za uresničevanje svojih športnih ciljev, se je odločil ostati na Ptuju. Zaupa programu svojega trenerja, pomaga na domači kmetiji in želi dokončati študij agronomije.