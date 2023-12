Rekordna Neža Klančar za 22 stotink ob kolajno

O zmagi sta odločala Francozinji Charlotte Bonnett (57,47) in Beryl Gastaldello (57,67), ki sta se edini spustili pod 58 sekund, za bron pa sta se pomerili Švedinja Louise Hansson in Neža Klančar. Odločilno prednost si je tekmica priplavala v prvi polovici po delfinovem in hrbtnem slogu, v drugi pa je 23-letna plavalka Olimpije kljub drobnim napakam na obratih razliko prepolovila.

"Z rezultatom sem zelo zadovoljna. Še en osebni rekord in to je super, saj se vidi, da res napredujem in da sem res hitra. Seveda bi si želela, da bi bila še malo hitrejša, da bi bila na stopničkah, ampak bom pustila to za naslednjič," je po tekmi povedala slovenska plavalka.

V petek bo slovenske barve v predtekmovanju branila le Fužinarjeva Janja Šegel, ki po četrtkovem rekordu na 50 metrov pričakuje še en dober nastop.