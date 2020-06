Reli Dakar 2021 spet v Savdski Arabiji, a s strožjimi varnostnimi ukrepi

Trasa predvideva 12 etap, je pa povsem nova, saj je drugačna kot v letošnji izvedbi. Dirkači bodo naredili krožno pot po tej veliki državi, na trasi pa bodo deležni vseh značilnosti, tako puščavskih razmer kot preizkušenj tik ob Rdečem morju. Skupno bo to že 43. izvedba ene najtežjih dirk na svetu. V letu 2021 bo imel reli samo en dan počitka (9. januar), prireditelji pa so sprejeli nekaj ukrepov, s katerimi bodo karavano nekoliko upočasnili. Predvsem zaradi nepoznavanja terena, saj bo trasa povsem nova za vse sodelujoče. Ti bodo tako navodila za posamezno etapo (road book) dobili šele zjutraj na dan preizkušnje, za nekatere tekmovalne kategorije bodo v digitalni obliki.

Uvedli bodo oznake za nevarna področja na dirki, prav tako pa bodo na Dakarju 2021 na dirki tudi "počasna območja". Za motocikliste - letošnji reli sta zaznamovali tudi tragični nesreči in smrt dveh dirkačev, Portugalca Paula Goncalvesa in Nizozemca Edwina Straverja - pa bodo uvedli obvezno nošenje zaščitnih oblek oziroma motorističnih zračnih blazin, na voljo pa bodo imeli tudi manj pnevmatik za menjavo. Na najbolj kritičnih mestih bo hitrost omejena na 90 km/h. "Skušamo kar najbolje izkoristit Savdsko Arabijo. Država je tako ogromna, da smo od letošnje trase pustili samo kakšnih 50 ali 100 kilometrov," je dejal direktor tekmovanjaDavid Castera in dodal: "V vsaki etapi smo skušali najti vse možne izzive. Tako dirkače čakajo sipine, tehnični deli in tudi hitri deli."

Prireditelji bodo prijave za reli začeli zbirati 15. junija. Poleg prave dirke za vse sodobne dirkalnike pa za leto 2021 pripravljajo tudi različno v spomin na stare čase, na kateri bodo lahko sodelovali dirkalniki izpred leta 2000.