Reli Dakar bo naslednjih pet let gostila Savdska Arabija

Reli Dakar se poslavlja od Južne Amerike, potem ko so se organizatorji, Amaury Sport Organisation (ASO), odločili sloviti vzdržljivostni reli po desetih letih v Južni Ameriki preseliti na Bližnji vzhod, natančneje na Arabski polotok v Savdsko Arabijo. ASO novice uradno še ni potrdila, a naj bi se to zgodilo že v naslednjih dneh.

Letošnji Dakar je gostil Peru, potem ko se njegove sosednje države Čile, Ekvador in Bolivija niso uspele dogovoriti z ASO. Zaradi finančno-gospodarskih negotovosti v Južni Ameriki so se pri ASO odločili preusmeriti v Južno Afriko in Bližnji vzhod, očitno pa so v Savdski Arabiji našli tisto, kar so iskali. Reli Dakar naj bi se januarja leta 2020 začel v Riadu, nad novico pa je bil najbolj navdušen letošnji zmagovalec, katarski princ Naser Al-Atijah.

'Tudi to je veliko tržišče'

"Zelo smo veseli, da bo Dakar v naši regiji. V Savdski Arabiji sem v 30 minutah," je bil za Motorsport.com izčrpen Al-Atijah. "Radi imamo Južno Ameriko, ljudi tam in njihove neverjetne države, a moramo spoštovati odločitve organizatorjev. Kot takrat, ko so Afriko zamenjali z Južno Ameriko. Tudi takrat nismo bili veseli, želeli smo nadaljevati tam, a smo se hitro prilagodili na Južno Ameriko. Povsem enako se bo zgodilo na Bližnjem vzhodu, ker je tudi to veliko tržišče."

Pojavljajo se že prva vprašanja glede pripravljenosti nove države gostiteljice, ki bo morala gostiti več sto tujcev, čeprav je šele leta 2018 začela izdajati turistične vizume. Dejstvo, da je v karavani Dakarja tudi nekaj tekmovalk, članic ekip, organizacijskega odbora in novinark, zadeve seveda še dodatno zapleta.

Več milijonov kvadratnih kilometrov puščave

"Šport je nad politiko,"v savdske sosede verjame Al-Atijah. "V Savdski Arabiji sem dvakrat nastopil na reliju 'cross country' v Hailu, to pa je izjemen kraj s prijaznimi ljudmi. Prepričan sem, da bo Dakar v naši regiji izvrsten. Zdi se, da je načrt takšen, da bi bil najprej stoodstotno v Savdski Arabiji, nato pa bi poskusili iti v druge države, kot so Oman, Jordanija in Egipt."

Brezpotij na Arabskem polotoku res ne manjka, Arabska puščava meri kar 2,3 milijona kvadratnih kilometrov, v gorovju Asir pa se temperature tudi v januarju dvignejo do 30 stopinj Celzija, medtem ko lahko ponoči padejo pod ledišče.