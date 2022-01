Reli Dakar: etapa Sunderlandu in Ekströmu

Simon Marčič je tako pridobil štiri mesta v skupnem seštevku, v katerem zaostaja dobrih osem ur in 13 minut, v etapi pa je danes za zmagovalcem in znova skupno vodilnim Samom Sunderlandom zaostal 1:14:38 ure. Sunderland, ki je v nedeljo v sedmi etapi izgubil skoraj 26 minut in padel na četrto mesto, ima po novem v seštevku 3:45 minute naskoka pred drugouvrščenim, Avstrijcem Matthiasom Walknerjem (KTM), sicer tretjim v današnji etapi, ter 4:43 minute pred tretjeuvrščenim, Francozom Adrienom van Beverenom (Yamaha), ki je bil do danes vodilni. Drugo mesto je danes osvojil Čilenec Pablo Quintanilla (Honda).

Med avtomobilisti je Mattias Ekström, nekdanji dvakratni prvak v avtomobilistični seriji DTM, v cilj prišel 49 sekund pred 14-kratnim zmagovalcem Dakarja, Francozom Stephanom Peterhanslom (Audi). Tretje mesto je pripadlo devetkratnemu svetovnemu prvaku v reliju, Francozu Sebastienu Loebu (Bahrain Raid Extreme). Loeb je za zmagovalcem zaostal 3:08 minute, v skupnem seštevku pa je precej zmanjšal zaostanek za danes enajstouvrščenim, Katarcem Naserjem Al Atijahom (Toyota). Ta je izgubil sedem minut v primerjavi z Loebom, v skupnem seštevku pa ima pred njim še naprej velikih 37:58 minute naskoka. Tretji je z zaostankom 53:13 minute domačin Jazid Al Rajhi (Toyota).

V torek bo na sporedu deveta etapa v okolici Vadi ad Davasirja v skupni dolžini 490 km.