Reli Dakar spet ponuja izziv po Savdski Arabiji, tudi v letu 2022 z Marčičem

Začetek januarja že tradicionalno pripada tudi eni najtežjih avtomobilističnih in motorističnih preizkušenj. Letos je bilo nekaj dvomov o izvedbi, a so prireditelji tudi ob strožjih ukrepih in nadzoru zaradi pandemije dirko izpeljali. Nekaj podobnega se obeta v letu 2022.

Savdska Arabija bo tretjič gostila to tekmovanje. Naporna dirka se je sicer začela konec sedemdesetih v Severni Afriki – od tod tudi ime Dakar, saj je nekaj časa vodila do senegalske prestolnice. Nato je zaradi nestabilnih političnih razmer na tej celini našla zatočišče v Južni Ameriki. Tam so bili dirkači dobro desetletje, potem pa je začelo prihajati do trenj med vodstvom tekmovanja in državami, ki so dirko gostile. Leta 2020 so tako spet zamenjali prizorišče (in celino), nova domovina relija je tako Savdska Arabija.

V prihajajoči izvedbi bosta start in cilj v Džedi. Sestavljalo jo bo 12 etap, prolog 1. januarja ter en prost dan, ki bo 8. januarja. Tudi tokrat reli prinaša krožno pot po tej velikanski državi.