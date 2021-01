Reli Dakar: Sunderlandu predzadnja etapa, Marčič 35., Benavides še naprej vodilni

Čeprav ima Britanec pred 12. etapo več kot štiri minute prednosti, dirka še ni odločena, udeležence pa zadnji dan sicer čaka nekoliko krajša etapa od Janbuja do Džede, na kateri bo od skupno 452 kilometrov še zadnjih 225 km hitrostnih preizkušenj na letošnjem Dakarju.

Tokrat so vozniki prevozili 557 km od Al Ule do Janbuja, za Samom Sunderlandom je bil drugi Čilenec Pablo Qintanilla(Husqvarna), tretji pa skupno vodilni Kevin Benavides (Honda). Marčič je bil 35. Skupno pa zdaj današnji zmagovalec Sunderland zaostaja štiri minute in 12 sekund, medtem ko je na tretjem mestu AmeričanRicky Brabec (Honda) s sedmimi minutami in 13 sekundami zaostanka.

Simon Marčič je po današnji etapi napredoval na 36. mesto, za vodilnim ima 17:07:02 ure zaostanka.

Četrtek pa se je slabo končal za Španca Joana Barredo Borta, četrtega na začetku današnje etape, ki je med njo ostal brez goriva, potem pa je poklical še zdravniško pomoč. S helikopterjem so ga odpeljali do bivaka, Dakar 2021 pa se je zanj končal dan pred ciljem.