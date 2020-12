Reli Dakar v znamenju novih ukrepov, na startu spet tudi Marčič

Tradicionalni vzdržljivostni reli Dakar, ki se je letos prvič preselil v Savdsko Arabijo, bo v začetku januarja 2021 doživel drugo izvedbo na tem prizorišču. Po tem, ko so se pojavila ugibanja, da bodo dirko morda morali odpovedati, so v zadnjih decembrskih dneh zagotovili, da preizkušnja bo, bodo pa morali vsi sodelujoči upoštevati poostrene varnostne ukrepe.

Dirkaško tekmovanje, ki se je konec sedemdesetih začelo v severni Afriki, je nato zaradi nestabilnih političnih razmer na tej celini našlo zatočišče v Južni Ameriki. Tam so bili dirkači dobro desetletje, potem pa je začelo prihajati do trenj med vodstvom tekmovanja in državami, ki so dirko gostile. Tako je padla odločitev, da se prizorišče spet spremeni, v letu 2020 pa je dirka prvenec doživela v Savdski Arabiji.

Tudi v letu 2021 bo reli Dakar potekal v tej velikanski državi, bo pa imel precej sprememb. Predvsem pri trasi, saj bodo za tekmovanje med 3. in 15. januarjem – start in cilj bosta v mestu Džida – pripravili drugačno traso kot letos in nekaj povsem novih etap. Dirka bo sestavljena iz 12 etap, ki pa bodo marsikje drugačne kot v letošnji izvedbi. Dirkači bodo naredili krožno pot po državi, na trasi pa bodo izkusili vse značilnosti, tako puščavske razmere kot preizkušnje tik ob Rdečem morju.

Nova počasna območja in obvezne zračne blazine

Uvedli bodo oznake za nevarna področja na dirki, prav tako pa bodo na Dakarju 2021 tudi počasna območja. Za motocikliste bodo uvedli obvezno nošenje zaščitnih oblek oziroma motorističnih zračnih blazin, na voljo pa bodo imeli tudi manj pnevmatik za menjavo. Na najbolj kritičnih mestih bo hitrost omejena na 90 km/h. Ti ukrepi so povezani tudi z letošnjima tragičnima dogodkoma, ko sta na dirki oziroma zaradi posledic padca na njej umrla Portugalec Paulo Goncalves in Nizozemec Edwin Straver.

Skupno bo Dakar 2021 že 43. izvedba ene najtežjih dirk na svetu. V prihajajočem letu bodo imeli dirkači med zahtevnimi preizkušnjami samo en dan počitka (9. januar). V dneh pred načrtovanim prihodom dirkačev v Savdsko Arabijo je skrb vzbudila napoved, da bo država zaprla meje zaradi pandemije covida-19. Zato so organizatorji tekmovalcem in spremljevalcem omogočili posebne čarterske polete, s katerimi bodo lahko do starta dirke kljub omejitvam prišli v državo.

Marčič: V bistvu so nas zaprli

Med udeleženci dirke bo tudi v letu 2021 slovenski motociklist Simon Marčič, ki nadaljuje tradicijo nastopov nekdanjega slovenskega "puščavskega lisjaka" Mirana Stanovnika. Za Marčiča bo to že skupno sedmi nastop na dirki, Mariborčan upa, da bo lahko še izboljšal zadnjo uvrstitev. Letos je sredi januarja namreč preizkušnjo končal na skupno 50. mestu v seštevku motociklistov ter na osmem v konkurenci originals, v kateri imajo udeleženci precej omejene možnosti tehnične pomoči, večinoma pa tudi manj zmogljivo tehniko kot najboljši tovarniški dirkači. Marčič je naporni reli končal s prihodom v cilj še v letih 2018 in 2016, v letih 2014, 2017 in 2019 pa je moral preizkušnjo končati predčasno.

"Letos je bil največji podvig že pred začetkom, precej stresno je bilo, nobeno letalo ni moglo v državo. Organizirali so nam čarterske polete. Potem so tu sanitarni protokoli, negativni testi, treba se je cepiti proti gripi ... " je o letošnjih posebnostih relija povedal Marčič. "Zgolj z negativnim testom lahko dirkaš. V bistvu so nas zaprli, med dirko tako možnosti za okužbo niti ni. Skušam ostati osredotočen na dirko in se ne obremenjevati s covidom,"dodaja dakarski Mariborčan.

"Dirka bo težka predvsem zaradi dolžine etap. Kilometri ne kažejo realne slike, ker so bile lani etape hitre, letos pa so jih zavili in 500 km letos pomeni toliko kot lani 700 ali 800. Manj bo spanja, težje razmere bodo, bomo pa morda malo bolj izenačeni s tovarniškimi vozniki," je pričakovanja strnil Marčič, ki je na prizorišče prispel v torek. Njegov cilj pa ostaja enak kot vedno – zmagati v razredu originals.

Naslov branita Sainz in Brabec

V izvedbi leta 2020 sta slavila španski veteran Carlos Sainz(zanj je bil to tretji naslov po letih 2010 in 2018) med avtomobilisti in Američan Ricky Brabecmed motociklisti. Pri avtomobilistih je bil drugi Katarec Naser Al Atijah, tretji pa Francoz Stephan Peterhansel, ki je sicer rekorder po številu zmag na teh dirkah, sedemkrat je bil prvi med avtomobilisti in šestkrat med motociklisti. Letošnje motociklistične stopničke sta dopolnila še Čilenec Pablo Quintanillain Avstralec Toby Price.

Dogajanje v letu 2021 se bo v Džidi začelo že 1. januarja, ko udeležence čakajo tehnični pregledi, prolog in ceremonialni start bo sledil 2. januarja, 3. januarja pa se bo začelo zares s prvo etapo. V Džido se bodo dirkači po 7600 prevoženih km vrnili 15. januarja, ko bodo slavnostno razglasili najboljše.