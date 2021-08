Ilirska Bistrica obljublja spektakel: kar 211 prijavljenih voznikov

Vse od leta 2007 je gorska dirka med Ilirsko Bistrico in Šembijami del evropskega gorsko-hitrostnega prvenstva. Tako bo tudi ta konec tedna, ko bo na petkilometrskem odseku potekala predzadnja dirka letošnjega evropskega prvenstva. Organizatorji so namreč prejeli 211 prijav in med njimi so vsi najboljši iz evropskega tekmovanja, ki ga FIA lani ob epidemiji covida-19 ni izpeljala.

Ponovno prestižni obračun Faggiolija in Merlija

Prva favorita dirke bosta Simone Faggioli (norma M20 FC) in Christian Merli (osella FA30), ki sta že stara znanca tako z dirk evropskega prvenstva kot tudi iz Ilirske Bistrice. Predlani je bil Faggioli od Merlija hitrejši za 3,8 sekunde. Več kandidatov s formulami in športnimi prototipi se bo še pomerilo za preostalo mesto na zmagovalnih stopničkah. To so Sebastien Petit (nova NP-01), Patrik Zajelšnik (norma M20 FC), izkušeni Fausto Bormolini (reynard 2KL) in ostali. V konkurenci dvolitrskih formul bo vrh naskakoval še en Slovenec, in sicer Vladimir Stankovič (lola B09). Skupno je na dirko s formulami in športnimi prototipi prijavljenih 27 voznikov.

Bubnič v družbi odličnih tujih tekmecev

Posebna paša za oči bodo tudi najhitrejši vozniki predelanih 'turističnih' avtomobilov. Navijači ob progi bodo najbolj stiskali pesti za Pivčana Milana Bubniča (lancia delta), vloga favorita v tej konkurenci pa vseeno pripada nekaterim tujim voznikom. To so Karl Schagerl (VW golf G60 rallye), Ronnie Bratschi (mitsubishi lancer), Stefan Promok (mitsubishi lancer) in Dan Michl (lotus elise), v sam vrh pa ciljajo še Domagoj Pereković (mitsubishi lancer), 'Dubai' (mitsubishi lancer), Felix Pailer (lancia delta), Nicolas Werver (porsche GT2) in še nekateri.