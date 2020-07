Reli po Turčiji teden dni prej, Hrvaška ostaja med kandidati WRC

"S spremembo smo dosegli, da bo reli po Turčiji na sporedu dva tedna po reliju po Estoniji, ki bo prva dirka po koronavirusnem premoru," so v izjavi za javnost sporočili pri promotorju WRC. "Sprememba datuma nam odpira možnost dodajanja novih dogodkov v koledar v drugi polovici sezone ob umirjanju razmer v zvezi s pandemijo covida-19," so še zapisali.

Trenutno je na koledarju 2020 skupno osem dirk, reliji Monte-Carlo, Švedska in Mehika so potekali še pred koronavirusno pandemijo, septembra se bo sezona nadaljevala najprej z Estonijo, sledijo pa Turčija, Nemčija, Italija in Japonska. Pri WRC razmišljajo še o relijih po Belgiji (od 2. do 4. oktobra) ter Hrvaški.

Trenutno v SP med dirkači vodi Francoz Sebastien Ogier, njegova ekipa Toyota pa je najboljša med konstruktorji.