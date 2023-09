Reli ruleta v Novi Gorici: aktualni državni prvak odstopil od dirke

Po nepričakovanem odstopu lanskega zmagovalca in aktualnega državnega prvaka Roka Turka je v generalni uvrstitvi tekmovanja Rally Nova Gorica povedel Madžar Martin Laszlo. Turk se je na sedmi hitrostni preizkušnji soočil s tehničnimi težavami, ki mu jih med servisom vozila ni uspelo dovolj hitro odpraviti. Tako sta s sovoznico Blanko Kacin po celodnevnem vodstvu z relija odstopila. "Ocenili smo, da jutrišnje nadaljevanje dirke, ob predvidenem pribitku v času, ni smiselno," je ob odstopu dejal razočarani Idrijčan.

Rok Turk in Blanka Kacin (Hyundai i20 rally2) sta vse do večera na že 11. novogoriškem reliju ohranjala prepričljivo vodstvo. A naposled jima je ponagajala tehnika. A kljub počasnejši vožnji na sedmem "brzincu" je Turk z uspehom na preteklih preizkušnjah uspel ohraniti vodstvo na dirki.

icon-expand Skok Roka Turka in Blanke Kacin na MAHLE 11. Rally Nova Gorica FOTO: Ervin Kordič

Marsikdo si je takrat oddahnil in verjel, da bodo v servisu težave odpravili do naslednjega podviga. Vendar pa temu ni bilo tako. Okvare jermena za servo volan namreč v njegovi ekipi niso mogli odpraviti dovolj hitro, zato je moral Turk MAHLE 11. Rally Nova Gorica končati predčasno in tako ne bo mogel braniti lanske zmage na tej dirki. "Težav z jermenom in servo volanom nam ni uspelo odpraviti dovolj hitro, posledično bi s servisa odšli prepozno. Tudi jutrišnje nadaljevanje, ob predvidenem časovnem pribitku, ni smiselno," je dejal lanski zmagovalec ter član domačega kluba AMD Nova Gorica.

Po odstopu sta na prvo mesto skočila madžarska dirkača Martin Laszlo in David Berendi (Škoda Fabia rally2 EVO). Ki pa, kot sta povedala po zaključku najdaljšega dirkaškega dne, še vedela nista, da se Turk na dirkalno stezo dan kasneje ne bo vrnil. "Upala sva, da bo to poštena borba v hitrosti. Res škoda, da se s Turkom ne bova mogla pomeriti na nedeljskih brzincih. A konec koncev je tudi to del relija," je povedal Laszlo.

icon-expand Martin Laszlo in David Berendi FOTO: Uroš Modlic

Tik za Madžaroma je sobotni dan zaključil Nemec Hermannom Gassnerjem (Hyundai i20 R5), na tretje mesto pa se je zavihtel član skupine mladih talentov Fia Rally Star Estonec Romet Jurgenson (Ford Fiesta rally3). Počene pnevmatike, žrtev tudi Mark Grossi Turk je sicer še pred tekmovanjem bil boj z Markom Grossijem, ki je pred začetkom tekmovanja vodil v državnem prvenstvu. A že na prvi sobotni hitrostni preizkušnji je prišlo do pomembnega prelomnega trenutka na letošnjem reliju. Prebita pnevmatika je Grossiju in njegovi sovoznici Tari Berlot (hyundai i20 R5), ki sta jo morala menjati sredi hitrostne preizkušnje, prinesla štiri minute in pol zaostanka.

icon-expand Uničena pnevmatika na MAHLE 11. Rally Nova Gorica FOTO: Uroš Modlic

"Žal mi je prebite gume. Začela sva v odličnem ritmu, ne vem pa natančno, kje sem jo poškodoval. Malo se nama je še ponesrečila menjava in izguba je res velika. Zdaj lahko le dam glavo gor, se potrudim in odpeljem reli do konca kar najhitreje," je dejal Grossi po preizkušnji v Goriških brdih, ki mu je prinesla večji zaostanek že čisto na začetku tekme. Počene pnevmatike pa so sicer zaznamovale tudi hitrostno preizkušnjo v Morskem, s katere so se številni vrnili z vsa eno prebito gumo. Kar dvakrat jo je na primer prebil tudi nemški princ Albert Thurn und Taxis.

Boj med slovenskimi dirkači. Bo letos padel nov rekord? Od slovenskih posadk se najvišje (na osmo mesto glede na generalno uvrstitev) uvršča veteran Darko Peljhan s sovoznikom Matejem Čarom (Volkswagen Polo RN4). A za ovratnik mu tesno dihata le 19-letni dirkač Mark Škulj in njegova sovoznica Pia Šumer (Opel Corsa rally4).

icon-expand Darko Peljhan s sovoznikom Matejem Čarom FOTO: Ervin Kordič