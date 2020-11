Reli v Monzi z Morbidellijem, a brez gledalcev

Kot so zapisali na spletni strani relija Monza, ki letos po odločitvi Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) šteje tudi kot preizkušnja za SP in bo tudi zadnja dirka sezone na najvišji ravni, bodo ljubiteljem dirkanja doživetje relija skušali omogočiti s številnimi prenosi. Nacionalna televizija RAIin drugi ponudniki bodo tako neposredno ali v posnetkih prenašali večino hitrostnih preizkušenj. Vsem, ki niso neposredno povezani z relijem kot udeleženci ali izvajalci, pa ne bodo mogli omogočiti dostopa do Monze, so sporočili.

Odločitev o izvedbi dirke brez gledalcev so sprejeli v italijanskem avtomobilističnem klubu v sodelovanju s krovno zvezo Fia in zdravstvenimi oblastmi, namen pa je čim bolj zmanjšati možnosti okužb z novim koronavirusom. Prireditelji so opozorili, da tokrat za javnost ne bodo odprte niti hitrostne preizkušnje na navadnih cestah oziroma da niso predvidena posebna območja ob njih, s katerih bi bilo mogoče spremljati dogajanje.

Po odpovedi relija v Belgiji bo ta v Monzi med 3. in 6. decembrom zadnji v sezoni 2020. V seštevku SP je v najboljšem položaju Valižan Elfyn Evans(Toyota) s 111 točkami, drugi je njegov moštveni sotekmovalec Francoz Sebastien Ogiers 97, tretji pa Belgijec Thierry Neuville(Hyundai) s 87. Teoretično pa ima s 83 možnosti za ubranitev naslova tudi še četrti Estonec Ott Tänak (Hyundai).