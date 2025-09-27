Reli za slovo legende

Na Goriško se je vrnil tradicionalni dirkaški spektakel, ki ga je za slovo od tega športa izbrala tudi primorska dirkaška legenda. Slavko Komel se je odločil, da bo po 36 letih adrenalina za volanom dirkalnika čelado "obesil na klin" in avtomobilistične dogodke spremljal le še s prizorišča ob trasi. In če bo zanj to zadnja dirka v relistični karieri, pa bo za njegovega sovoznika (in voznika na eni hitrostni preizkušnji), 17-letnega sina Taia Komela to prvi nastop na reliju. Na 13 hitrostnih preizkušnjah se bosta pomerila s 101 ekipo, ki prihaja iz 11 različnih držav.

Slavko Komel se je odločil, da se po šestih letih premora vrne v dirkalnik in odpelje svojo zadnjo dirko. Za svoje slovo od dirkaške kariere je 68-letna legenda na Primorskem izbrala domači MAHLE 13. Rally Nova Gorica. "Ko je sin dopolnil 16 let, sem se odločil, da čelado obesim na klin in tudi uradno zaključim z dirkaško kariero," je še pred začetkom novogoriškega spektakla povedal Komel.

icon-expand FOTO: Mitja Tavčer

icon-expand FOTO: Mitja Tavčer

icon-expand FOTO: Mitja Tavčer



Slavko in Tai Komel icon-picture-layer-2 1 / 3

Čakal je namreč, da bo lahko poslovilno dirko zaključil s svojim starejšim sinom ob boku. Danes 17-letni Tai Komel sicer uspehe že žanje v mini cestno hitrostnem motociklizmu, to pa je sicer zanj prvi reli, na katerem nameravata z očetom na eni hitrostni preizkušnji celo zamenjati vlogi. Na eni najbolj atraktivnih hitrostnih preizkušenj v Novi Gorici - večernem superspecialu, ki teče po centru mesta, bo namreč za volan sedel Tai Komel, medtem ko mu bo oče bral traso. "Nimam nekih pričakovanj. Na začetku se bova verjetno še malo lovila, morda bova začela z nekoliko nižjim tempom. Upava pa, da prideva do konca relija," je še povedal 68-letni dirkač, ki je sicer tudi najstarejši slovenski voznik na novogoriškem reliju.

Slavko in Tai Komel na Rally Nova Gorica FOTO: Ervin Kordič Rojc icon-expand

In medtem ko je to zanj slovo od relija, pa se pot njegovega sina šele začenja. Kot sta razkrila, je sicer prihodnost odvisna od uspeha na domačem terenu, a Tai Komel bi se lahko v dirkalnik vrnil že na zadnji dirki sezone - Rally Idrija. Takrat sicer ob boku ne bo imel očeta, temveč njegovega nekdanjega sovoznika Darka Vončina, ki sicer očetu in sinu v Novi Gorici predstavlja konkurenco.

'Zahtevna dirka', prvi izlet že na testu

V dveh dirkaških dneh ju čaka 151 kilometrov proge, 13 hitrostnih preizkušenj, tekmovala pa bosta proti več kot 100 posadkam, ki prihajajo iz 10 različnih držav. Med njimi je opaziti sedemkratnega državnega prvaka in zmagovalca lanskega Rally-ja Nova Gorica Roka Turka s sovoznico Blanko Kacin (startna številka 1), madžarskega dirkača Martina Laszla (startna številka 2), ki je v Novi Gorici slavil pred dvema letoma, nemškega princa Alberta von Thurn und Taxisa (startna številka 3) ter enega vodilnih dirkačev na mladinskem svetovnem prvenstvu Eamonna Kellyja (startna številka 14).

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc













Ceremonialni start Rally Nova Gorica icon-picture-layer-2 1 / 8

Irski dirkač je še pred začetkom relija izpostavil razgibane hitrostne preizkušnje, ki bodo dodatno dvigovale adrenalin, sploh v primeru mokre steze. Dirkači bodo morali biti tako za dobre rezultate hitri, a ob tem tudi previdni in natančni. Slovaški voznik Robert Kolčak (sovoznik Petr Černohorsky) je imel namreč že na petkovi testni dirki nesrečo, ko je ob izletu s ceste trčil v drevo. A poškodbe na dirkalniku niso bile tako hude, zato se je posadka po popravilu odločila za nadaljevanje z relijem.

Robert Kolčak in Petr Černohorsky FOTO: Ervin Kordič Rojc icon-expand

Visoko kotira tudi posadka društva AMD Gorica - Mark Škulj in Pia Šumer (startna številka 5) -, ki sta se na zadnjem reliju v Žalcu zavihtela na zmagovalno stopničko. Škulj je z zmago na Rallyju Dolina zelenega zlata podrl tudi 33 let star rekord, ki je dotlej pripadal Darku Peljhanu (startna številka 17), in pri 21. letih postal najmlajši zmagovalec relija za državno prvenstvo v Sloveniji.

"Rekordi so za to, da se jih podira. Z Darkom sva si tako po moji zmagi čestitala in tudi sam upam, da pride za mano še kdo mlajši," nam je povedal Škulj, ki bo sicer skušal uspeh ponoviti tudi tokrat. "Zmaga je vsekako vedno eden od naših ciljev. Ampak na koncu smo veseli vsakega visokega rezultata. Predvsem pa je pomembno tudi, da se česa naučimo," je dodal.

Točke se bodo podvojile

Medtem sta se po nastopu z dirkalnikom razreda rally2 na Rally-ju Vipavska dolina za novogoriški spektakel v divizijo 2 vrnila tudi Jan Medved in Izidor Šavelj (startna številka 24), ki bosta poskrbela za še bolj napet boj v tej kategoriji, kjer tesen boj že bijeta dirkač lokalnega AMD Gorica Vasja Miklavčič (sovoznik Martin Černigoj, startna številka 23) in Martin Čendak (sovoznik Jakob Markežič, startna številka 22).

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc



Martin Čendak in Jakob Markežič icon-picture-layer-2 1 / 3