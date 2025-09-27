Reli za slovo legende

Slavko Komel se je odločil, da se po šestih letih premora vrne v dirkalnik in odpelje svojo zadnjo dirko. Za svoje slovo od dirkaške kariere je 68-letna legenda na Primorskem izbrala domači MAHLE 13. Rally Nova Gorica. "Ko je sin dopolnil 16 let, sem se odločil, da čelado obesim na klin in tudi uradno zaključim z dirkaško kariero," je še pred začetkom novogoriškega spektakla povedal Komel.
- FOTO: Mitja Tavčer
- FOTO: Mitja Tavčer
- FOTO: Mitja Tavčer
Čakal je namreč, da bo lahko poslovilno dirko zaključil s svojim starejšim sinom ob boku. Danes 17-letni Tai Komel sicer uspehe že žanje v mini cestno hitrostnem motociklizmu, to pa je sicer zanj prvi reli, na katerem nameravata z očetom na eni hitrostni preizkušnji celo zamenjati vlogi. Na eni najbolj atraktivnih hitrostnih preizkušenj v Novi Gorici - večernem superspecialu, ki teče po centru mesta, bo namreč za volan sedel Tai Komel, medtem ko mu bo oče bral traso.
"Nimam nekih pričakovanj. Na začetku se bova verjetno še malo lovila, morda bova začela z nekoliko nižjim tempom. Upava pa, da prideva do konca relija," je še povedal 68-letni dirkač, ki je sicer tudi najstarejši slovenski voznik na novogoriškem reliju.
In medtem ko je to zanj slovo od relija, pa se pot njegovega sina šele začenja. Kot sta razkrila, je sicer prihodnost odvisna od uspeha na domačem terenu, a Tai Komel bi se lahko v dirkalnik vrnil že na zadnji dirki sezone - Rally Idrija. Takrat sicer ob boku ne bo imel očeta, temveč njegovega nekdanjega sovoznika Darka Vončina, ki sicer očetu in sinu v Novi Gorici predstavlja konkurenco.
'Zahtevna dirka', prvi izlet že na testu
V dveh dirkaških dneh ju čaka 151 kilometrov proge, 13 hitrostnih preizkušenj, tekmovala pa bosta proti več kot 100 posadkam, ki prihajajo iz 10 različnih držav.
Med njimi je opaziti sedemkratnega državnega prvaka in zmagovalca lanskega Rally-ja Nova Gorica Roka Turka s sovoznico Blanko Kacin (startna številka 1), madžarskega dirkača Martina Laszla (startna številka 2), ki je v Novi Gorici slavil pred dvema letoma, nemškega princa Alberta von Thurn und Taxisa (startna številka 3) ter enega vodilnih dirkačev na mladinskem svetovnem prvenstvu Eamonna Kellyja (startna številka 14).
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
Irski dirkač je še pred začetkom relija izpostavil razgibane hitrostne preizkušnje, ki bodo dodatno dvigovale adrenalin, sploh v primeru mokre steze. Dirkači bodo morali biti tako za dobre rezultate hitri, a ob tem tudi previdni in natančni. Slovaški voznik Robert Kolčak (sovoznik Petr Černohorsky) je imel namreč že na petkovi testni dirki nesrečo, ko je ob izletu s ceste trčil v drevo. A poškodbe na dirkalniku niso bile tako hude, zato se je posadka po popravilu odločila za nadaljevanje z relijem.
Visoko kotira tudi posadka društva AMD Gorica - Mark Škulj in Pia Šumer (startna številka 5) -, ki sta se na zadnjem reliju v Žalcu zavihtela na zmagovalno stopničko. Škulj je z zmago na Rallyju Dolina zelenega zlata podrl tudi 33 let star rekord, ki je dotlej pripadal Darku Peljhanu (startna številka 17), in pri 21. letih postal najmlajši zmagovalec relija za državno prvenstvo v Sloveniji.
"Rekordi so za to, da se jih podira. Z Darkom sva si tako po moji zmagi čestitala in tudi sam upam, da pride za mano še kdo mlajši," nam je povedal Škulj, ki bo sicer skušal uspeh ponoviti tudi tokrat. "Zmaga je vsekako vedno eden od naših ciljev. Ampak na koncu smo veseli vsakega visokega rezultata. Predvsem pa je pomembno tudi, da se česa naučimo," je dodal.
Točke se bodo podvojile
Medtem sta se po nastopu z dirkalnikom razreda rally2 na Rally-ju Vipavska dolina za novogoriški spektakel v divizijo 2 vrnila tudi Jan Medved in Izidor Šavelj (startna številka 24), ki bosta poskrbela za še bolj napet boj v tej kategoriji, kjer tesen boj že bijeta dirkač lokalnega AMD Gorica Vasja Miklavčič (sovoznik Martin Černigoj, startna številka 23) in Martin Čendak (sovoznik Jakob Markežič, startna številka 22).
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
- FOTO: Ervin Kordič Rojc
Organizatorji ob tem izpostavljajo posebnost MAHLE 13. Rally-ja Nova Gorica, in sicer da reli nosi "koeficient 2" za točkovanje državnega prvenstva. To pomeni, da se bodo osvojene točke v skupni razvrstitvi in vseh razredih državnega prvenstva podvojile.
Slednje novogoriškemu reliju prinaša veliko težo, odstop pa bi lahko marsikomu močno otežil možnosti za uspeh na koncu sezone. Kot je na novinarski konferenci povedal sekretar dirke Renato Hvala, je še pred začetkom relija svojo udeležbo odpovedalo pet posadk. Med njimi je tudi Mitja Klemenčič, ki je sicer vodilni v državnem prvenstvu v razredu master, v generalni razvrstitvi pa zaseda peto mesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.