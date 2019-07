Na reliju Svilna pot prvič tudi motoristi

Na dirki, ki v dolžini več kot 5 tisoč kilometrov, vodi predvsem po puščah Mongolije in Kitajske, prvič nastopajo tudi motoristi, na štirih kolesih pa po treh dneh vodi zmagovalec Dakarja Nasser Al-Attiyah. Reli "svilna pot" že desetletje avtomobiliste in tovornjakarje vodi predvsem po predelih južne Rusije, a letos z vključenimi motoristi in atraktivnejšo traso med Irkutskom in Dunhuangom vstopa v novo dimenzijo vzdržljivostnega terenskega dirkanja saj tako z dolžino kot težavnostjo konkurira zadnji izvedbi relija Dakar. Start v južni Sibiriji je sicer prvi dan dirkačem povzročal kar nekaj težav z blatom in vodnimi pastmi, ki so bila vsa leta kar nekak zaščitni znak te dirke.