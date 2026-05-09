Reli zbil fotografa: 'Vse je v redu, pa še sam ne vem, kako'

Na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je razvidno, kako eden od dirkalnikov brez težav izpelje ovinek, v katerem je fotografiral Bruno Sotenšek. Le nekaj sekund pozneje pa drugi voznik ni imel te sreče. Odneslo ga je v zaščitno balo sena, ta pa je izstrelila Sotenška, kot da bi bil na katapultu.

"Ne vem, kaj točno se je zgodilo. Če pogledate posnetek, vidite, da je voznika sredi zavoja odneslo v povsem napačno smer," je glede nesrečnega trka povedal Sotenšek, ki je imel veliko sreče, da jo je odnesel le z manjšimi praskami.

"Z mano je vse v redu, pa še sam ne vem kako," je priznal. "Takoj po trku so do mene pristopili organizatorji in preverili, če je vse v redu. Pet minut pozneje pa sem že fotografiral naprej. In danes (v soboto, op. a.) sem spet tu."