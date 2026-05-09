Reli zbil fotografa: 'Vse je v redu, pa še sam ne vem, kako'

Ljubljana, 09. 05. 2026 11.55 pred 1 uro 1 min branja 28

Avtor:
J.B.
Rally Vipavska dolina nesreča

Prvi dan 15. Rallyja Vipavska dolina je zaznamoval trk voznika, ki je priletel naravnost v zaščitno balo sena, za katero je stal eden od fotografov, ki ga je v filmskem prizoru odbilo nekaj metrov nazaj. To je bil Bruno Sotenšek, na srečo jo je odnesel brez hujših posledic. "Še sam ne vem, kako," nam je dobre volje priznal v telefonskem pogovoru.

Na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je razvidno, kako eden od dirkalnikov brez težav izpelje ovinek, v katerem je fotografiral Bruno Sotenšek. Le nekaj sekund pozneje pa drugi voznik ni imel te sreče. Odneslo ga je v zaščitno balo sena, ta pa je izstrelila Sotenška, kot da bi bil na katapultu.

"Ne vem, kaj točno se je zgodilo. Če pogledate posnetek, vidite, da je voznika sredi zavoja odneslo v povsem napačno smer," je glede nesrečnega trka povedal Sotenšek, ki je imel veliko sreče, da jo je odnesel le z manjšimi praskami.

"Z mano je vse v redu, pa še sam ne vem kako," je priznal. "Takoj po trku so do mene pristopili organizatorji in preverili, če je vse v redu. Pet minut pozneje pa sem že fotografiral naprej. In danes (v soboto, op. a.) sem spet tu."

Dirkača 'iz oči v oči', na večernem spektaklu povedel 'prvi izzivalec'

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
andro69
09. 05. 2026 14.09
Pametno se je postavil....
Odgovori
0 0
bossanoga
09. 05. 2026 14.07
Če nima pameti, kam se postaviti..
Odgovori
0 0
lipov list
09. 05. 2026 14.05
drugic naj stoji na bali
Odgovori
+2
2 0
ju1
09. 05. 2026 14.03
Pa sm ti reku da se pazi.
Odgovori
+1
1 0
Pupa73
09. 05. 2026 13.57
Grem večkrat v Italijo pogledat kašn reli ma tko ni nikjer čeprav so znani po tem da so šlampasti.Pa imajo po dva al pa tri relije na vikend.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
09. 05. 2026 13.56
Tako divjanje z avtomobili oziroma šport kot mu pravijo slabo vpliva na mnoge ljudi.
Odgovori
-1
0 1
brabusednet
09. 05. 2026 13.54
Pametno Polde,kot bi glavo držal za boksarski vreči.Bala je zato,da ublaši trk avtomobila ne pa,da se fotograf zadaj skriva.Sreče več kot pameti je zaključek.
Odgovori
+3
3 0
FIRBCA
09. 05. 2026 13.52
Tako ne okretev, ko dobi vip kartico za slikanje potem misli da ze vse ve. Prvic to ni tocka za dobro sliko drugic nevarno tako, da povsod se najdejo nesposobni z vezami ali ce placas.
Odgovori
0 0
HardKore
09. 05. 2026 13.46
Pozicijo si pa najdu, model... ni čudno da si poletel
Odgovori
+3
3 0
street45
09. 05. 2026 13.46
Postavu se je pa v bistvu ravno na pot kjer je velika verjetnost, da prileti avto iz ovinka... No ja, in tudi je. Človeška neumnost.
Odgovori
+3
3 0
zajfa
09. 05. 2026 13.43
Vamp ga je rešil kot sekundarna blazina. Evo, pa pravijo, da je treba hujšat ...
Odgovori
+2
2 0
dark Cat
09. 05. 2026 13.39
Znate pa bridat....butli
Odgovori
0 0
pager
09. 05. 2026 13.27
ta "fotograf" verjetno nikoli ni slišal za centrifugalno silo, al si je najdel mesto...
Odgovori
+3
3 0
gggg1
09. 05. 2026 13.22
Ni brez razloga tam varnostna oznaka, kje se lahko nahajajo gledalci. Tudi fotograf bi bil lahko bolj na varnem.
Odgovori
+6
6 0
jurist
09. 05. 2026 13.20
In zakaj je stal na notranji strani varovalne ograje?
Odgovori
+1
1 0
obožeobože
09. 05. 2026 13.19
Pametni poskrbijo za svojo vsrnost
Odgovori
+7
7 0
kapetan
09. 05. 2026 13.18
Ta rally je glede varnosti slabo organiziran. Recimo hitra cesta zaprta in po lokalni cesti težki tovornjaki in ves promet z H4, kolesarji, rally avti istočasno po isti cesti... Skratka nevarno. Prejšnja leta si komot zapeljal kar z osebnim avtomobilom na progo po Ajdovščini ker niso bili vsi dostopi zaprti. Skratka še malo nesreč je..
Odgovori
+1
5 4
Komentator aligator
09. 05. 2026 13.18
Brez kmetov nas ni več.Še en dokaz.
Odgovori
+1
2 1
kinimod
09. 05. 2026 13.11
Umaknite to objavo. Je škodljiva za splošno javnost
Odgovori
+3
5 2
Pupa73
09. 05. 2026 13.08
organizacija je bolj slaba,sem že včeraj gledal da je to bolj za kolesarsko dirko,pa še tam je ponavadi boljše
Odgovori
+2
4 2
