Evenepoel iz bolnišnice: Komaj čakam na sezono 2021, vrnil se bom močnejši kot kdaj koli

Nesrečni Remco Evenepoel , ki je grozljivo padel čez most in poletel približno devet metrov v globino, si je v sobotni nesreči zlomil medenico in predrl desno pljučno krilo. Že ob padcu je bilo jasno, da je sezone zanj konec. Sreča v nesreči je bila ta, da ni padel nekaj metrov kasneje, saj bi bil njegov padec še globlji in najbrž s še precej hujšimi posledicami.

"Najprej bi se rad zahvalil navijačem, zelo ste me podpirali. Nisem uspel odgovoriti na vsa sporočila, ker jih je bilo preveč. Vse vidim in vse čutim. Vedite, da se me vaša podpora dotakne in mi bo pomagala na pozitiven način. Tako jaz kot ekipa razmišljamo pozitivno in se veselimo naslednje sezone. Povratka se bomo lotili počasi, umirjeno in storili vse, da se postanem boljši dirkač in bom močnejši kot kdaj koli prej," je še dodal mladi belgijski up, ki pri vsega 20 letih sodi med največje talente svetovnega kolesarstva.