Remi in poraz proti gostiteljem EP

Selektor Tomislav Horvat je imel na voljo oslabljeno vrsto, a je v dveh dneh dobil tisto, kar je napovedal: minute in priložnost za igralce, ki so doslej igrali manj. Tokrat je tekmo začela četverice Denis Totošković, Žan Koren, Alen Fetić, Klemen Duščak, slovenski gol je branil Nejc Berzelak, v nadaljevanju je zaigrala tudi četverica Igor Osredkar, Jeremy Bukovec, Nejc Kovačič, Nejc Hozjan. Na prvi pogled je Slovenija delovalo bolj čvrsto in odločno, to se je videlo predvsem v duelih, ki so pripadli naši ekipi. V 4. minuti smo videli prvi gol, ki je bil prava mojstrovina. Tako v celoti. Ob akumuliranem prekršku je selektor Horvat v igro nemudoma poslal Fetića, ki je mojstrsko izkoristil podajo Osredkarja in zabil za 1:0. V 7. minuti je dobro poizkusil Denis Totošković, strel Osredkarja je šel mimo gola. V 8. minuti je Hozjan izsilil kot, v 9. minuti pa smo povedli 2:0. Nejc Berzelak je lepo pričakal žogo na svoji polovici in jo takoj poslal do Osredkarja na levo, ta jo je poslal na drugo stran do Kovačiča, ki je opazil Hozjana, ki je prihajal po sredini in zabil za 2:0. Kljub tako navdahnjenemu uvodu se je polčas končal z rezultatom 2:2. Nizozemci so za 2:1 zabili po akciji s kota, na 2:2 pa po napaki naše obrambe. Gola je zabil Said Bouzambou. V nadaljevanju se je igra razživela v "zadnji četrtini", med 30. in 40. minuto. V 30. minuti so gostje blokirali strel Hozjana, v 31. je od daleč poizkusil Berzelak, ki je v 33. minuti z dolgo podajo prek celega terena dobro našel Bukovca.