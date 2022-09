Remi Slovenk proti močni Madžarski

Slovenska reprezentanca se je v ponedeljek zbrala v Ljubljani, že na prvem treningu pa sta se poškodovali kapetanka Ana Gros in vratarka Maja Vojnovič. Detajlne preiskave so pokazale, da si je prva poškodovala zadnjo stegensko mišico in v tem tednu ne bo mogla pomagati soigralkam na igrišču. Medtem se je Vojnovičeva že vrnila na ekipne treninge, a je vsaj prvo tekmo izpustila. Na tekmi v dvorani Zlatorog sta bili v slovenski izbrani vrsti najbolj učinkoviti Tjaša Stanko in Tamara Mavsar, obe sta dosegli po pet golov. Nina Zulić je prispevala štiri, Tina Klemenčič, Barbara Lazović in Tija Gomilar Zickero po dva, Elizabeth Omoregie in Maja Svetik pa po zadetek.