Slikovita objava: teniška zvezdnica pokazala gol hrbet s hudimi opeklinami

Na Instagramu je Renata Zarazua delila fotografijo svoje boleče sončne opeklina z napisom: "Avstralsko sonce ni šala." Na sliki so njena ramena in hrbet pokrita z rdečimi, bolečimi opeklinami.

Pred 28-letno Mehičanko v prihodnjih dneh ne bo nič lažje, saj se pred začetkom prvega turnirja za veliki slam v koledarskem letu 2026 pričakujejo temperature do 45C, še hujše kot tiste, ki jih je doživela na Tasmaniji. "Že sedaj se bojim pogojev, ki ans bodo pričakali. A najprej se moram rehabilitirati, da bom v Melbournu lahko sploh nastopila," se je pritožila 60. igralka na lestvici WTA.