Drugi športi

Slikovita objava: teniška zvezdnica pokazala gol hrbet s hudimi opeklinami

Melbourne, 14. 01. 2026 12.43

Avtor:
M.J.
Renata Zarazua

Renata Zarazua je pred Avstralskim odprtim prvenstvom občutila polno moč avstralskega sonca. Na turnirju Hobart International, ki je generalka za Melbourne, je mehiška teniška zvezdnica sicer prikazala solidno igro, a je bila ta ob hudih opeklinah in bolečinah hitro pozabljena. Da je temu res tako, je 28-letna Mehičanka potrdila z objavo na socialnih omrežjih: njena ramena in hrbet so rdeča in boleča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na Instagramu je Renata Zarazua delila fotografijo svoje boleče sončne opeklina z napisom: "Avstralsko sonce ni šala." Na sliki so njena ramena in hrbet pokrita z rdečimi, bolečimi opeklinami.

Pred 28-letno Mehičanko v prihodnjih dneh ne bo nič lažje, saj se pred začetkom prvega turnirja za veliki slam v koledarskem letu 2026 pričakujejo temperature do 45C, še hujše kot tiste, ki jih je doživela na Tasmaniji. "Že sedaj se bojim pogojev, ki ans bodo pričakali. A najprej se moram rehabilitirati, da bom v Melbournu lahko sploh nastopila," se je pritožila 60. igralka na lestvici WTA.

tenis op avstralije opekline

Tamara Zidanšek korak do preboja na OP Avstralije, vrača se Andreja Klepač

Kimberley Echo
14. 01. 2026 13.49
Ja v Avstraliji je zdaj ko je poletje UV index skoraj vsak dan med 16 in 20, kar napr. v Sloveniji nikoli ni. Če kaj delaš zunaj obvezno majica z dolgimi rokavi. Zaradi tega pa je v tej deželi tako veliko kožnega raka.
kiki46
14. 01. 2026 13.43
pa lahko bi običajno majico oblekla, ne pa da se prodaja
4krogci
14. 01. 2026 13.33
zakaj ni poslikala se spredi? k tezko da jo ej sonce sam od odzadi!
wsharky
14. 01. 2026 13.23
a je zgoraj brez igrala tenis?
bb5a
14. 01. 2026 13.14
A za zaščitno kremo še ni slišala?
